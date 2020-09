Am Tag der Medienkompetenz NRW (#TdM2020) dreht sich alles um das Thema „A Better Tomorrow – Visionen für eine digitalisierte Gesellschaft“. Im Zentrum der diesjährigen Online-Veranstaltung und passend zum Motto steht der #DigitalCheckNRW. Das Besondere daran: Alle sechs Themenfelder des Selbsttest stehen online zur Verfügung.



Wie digital sind Sie? Seien Sie live und online bei der Veröffentlichung um 12.15 Uhr dabei und testen Sie sich selbst! Als zugängliches und niederschwelliges Angebot hilft der #DigitalCheckNRW den Bürger*innen, den eigenen Stand und das eigene Wissen rund um digitale Medien zu verorten. Interessierte können so herausfinden, wie fit sie im Umgang mit digitalen Medien sind. Neben den Antworten liefert der Test auch gleich die passende Weiterbildungsangebote dazu – online oder vor Ort. Bereits über 600 Weiterbildungen finden sich in der Datenbank, davon sind 100 Onlineangebote.



#TdM2020-Themenforum 1: "Methoden und Visionen, den digitalen Wandel zurealisieren – digital.weiter-lernen, digital.weiterlehren" online mit Frank Tentler



Im Rahmen des #TdM2020 werden zudem um 14 Uhr online sieben Themenforen angeboten. Die GMK gestaltet das Forum 1 zum Thema "Methoden und Visionen, den digitalen Wandel realisieren – digital.weiterlernen, digital.weiterlehren".



Welche Chancen bietet die Digitalisierung für uns? Wie kann zeitgemäßes Lernen und Lehren heute mit digitalen Medien kombiniert werden? Was bedeutet Medienkompetenz für uns und wann ist der Einsatz digitaler Konzepte sinnvoll? Das sind Fragen, die Frank Tentler als Social Media Experte und Berater für Digitalisierungsprojekte in diesem Themenforum aufgreifen wird. Frank Tentler untersucht die verschiedenen Aspekte des digitalen Wandels und der Transformation, stellt Möglichkeiten zur Förderung der digitalen Teilhabe vor und beleuchtet dies auch vor dem Hintergrund der Erwachsenenbildung. Das Forum richtet sich an alle Fachkräfte, Lehrende und Mitarbeiter*innen in der Erwachsenenweiterbildung, die nicht nur digital lernen, sondern lehren möchten.



Anmeldungen für das Forum können ab sofort per E-Mail andigitalcheck@medienpaed.de geschickt werden, die Teilnehmer*innen erhalten dannweitere Informationen.



Entwickelt und umgesetzt wird der #DigitalCheckNRW von der GMK, gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Digitalstrategie.NRW. Er basiert auf dem bewährten Medienkompetenzrahmen Nordrhein-Westfalen, der für Schüler*innen entwickelt und jetzt für Erwachsene erweitert wurde, durch ihn soll lebensbegleitendes Lernen gefördert werden.



