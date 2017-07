Der Spickzettel zum GAB-Verfahren

Der Spickzettel unterstützt alle, die am Qualitätsmanagement einer Organisation mitwirken, sich schnell über das Vorgehen zu den einzelnen Instrumenten des GAB-Verfahrens zu orientieren.



Im Vergleich zum Spickzettel, der in der Schule heimlich benutzt wird, ist das Nachschlagen in diesem Spickzettel ausdrücklich erwünscht! Der Nutzen eines Spickzettels ist bekanntlich am größten, wenn man sich mit dem „Stoff“ im Prinzip schon auskennt, und nur eine kleine Erinnerungshilfe braucht. Mit anderen Worten: Wenn sie das GAB-Verfahren schon kennen und in der alltäglichen Arbeit unkompliziert nachschlagen wollen, zum Beispiel die Schritte der Handlungsleitlinie oder des Reflecting-Teams, dann ist der Spickzettel genau richtig.



Die Grundlage für diesen Spickzettel ist die Publikation „Menschen entwickeln Qualitäten Qualitätsmanagement nach dem GAB-Verfahren. Ein Leitfaden für pädagogische und soziale Arbeitsfelder“.



An dieser Stelle möchten wir Ihnen danken: Für den Zuspruch und auch die Rückmeldungen zu der derzeitigen Form des Leitfadens. Uns freut sehr, dass Sie uns auch fast 20 Jahre nach Entwicklung des GAB-Leitfadens die Treue halten! Der neue Leitfaden ist ein Jahr nach seinem Erscheinen bereits ausverkauft! Daher ist er nun in der neuen, unveränderten Auflage erhältlich.



