Pressemitteilung BoxID: 746188 (Geschenkidee.ch)

Kooperation von geschenkidee.ch und der Store Service AG in über 70 Tankstellen Convenience Shops schweizweit gestartet

geschenkidee.ch, der grösste Online-Anbieter für Geschenke, Wohnaccessoires, Lifestyle- und Kosmetikprodukte in der Schweiz, hat mit der Store Service AG, einem innovativen und erfolgreichen KMU, welches schweizweit über 70 Tankstellenshops betreibt, einen Kooperationsvertrag über die Belieferung von ausgewählten Geschenkartikeln geschlossen.



Im Jahr 2000 gegründet, beschäftigt die Store-Service AG derzeit 556 Mitarbeiter und bedient jährlich über 20 Millionen Kunden in der Deutsch- und Westschweiz. Nach einer ausgiebigen Sondierungsphase mit mehreren potentiellen Lieferanten, entschied sich die Store Service AG für geschenkidee.ch als neuen Lieferpartner für die Erweiterung ihres Angebots im Bereich Geschenke.



«Wir sind stets auf der Suche nach neuen und interessanten Wegen, um unsere Kundenbasis und Markenbekanntheit zu erweitern. Wir sind überzeugt von der Qualität unseres Sortiments und unserer Dienstleistung am Kunden. Deshalb freuen wir uns auf den «Ausflug» in die Offline-Welt; so können wir noch mehr Kunden erreichen und mit Geschenken Freude bereiten», sagt Maud Hoffmann, CEO von geschenkidee.ch.



Anhand eines Abgleiches zwischen den bisherigen Absatzzahlen der Store Service AG sowie den Topsellern aus dem Angebot von geschenkidee.ch, wurde gemeinsam ein neues, auf die Bedürfnisse der Avia-Kunden zugeschnittenes Sortiment definiert und in einer Testphase von vier Monaten in den Filialen in Rothenburg (LU), Balgach (SG) sowie Egg (ZH) geprüft.



«Wir freuen uns, mit geschenkidee.ch einen Partner gefunden zu haben, der uns und unsere Kunden in der Testphase durch seine Markenbekanntheit und vor allem durch seine unvergleichliche Sortiments-Vielfalt überzeugt hat.», sagt Peter Bamert, CEO der Store Service AG.



Über Store Service AG



Die Store Service AG seit 2011 ein Tochterunternehmen der AVIA Schweiz ist ein innovatives und erfolgreiches KMU, welches auf das Betreiben von Tankstellenshops in der ganzen Schweiz spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, beschäftigt 556 Mitarbeitende und bedient über 20 Millionen Kunden im Jahr an insgesamt 70 Tankstellenshops an verschiedenen Standorten in der Deutschschweiz und Westschweiz.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (