Pressemitteilung

Projekt des Monats Januar

Das Regionalmanagement der LAG Pfälzerwald plus freut sich über viele Projekte, die die Region zukunftsfähiger machen – wie zum Beispiel das „Projekt des Monats“ Januar! Sie haben auch eine Projektidee, die förderwürdig ist? Lassen Sie sich inspirieren!



Es handelt sich wieder um ein Projekt, das in unserer LAG Pfälzerwald plus bewilligt wurde und in der gesamten Förderregion sowie den Städten Pirmasens und Zweibrücken umgesetzt wird.



Erinnern Sie sich noch an unser „Projekt des Monats“ April? Da ging es um die „Potenzialstudie regionale Produkte“. Unser jetziges Projekt ist ein Folgeprojekt, das darauf aufbaut und trägt den Namen „Digitale Vermarktung“. Ziel dieses Projekt ist es, regionale Produkte zu vermarkten und lokale Anbieter bekannter zu machen.



Für die Anbieter regionaler Produkte werden Profile erstellt, die in verschiedene, bestehende überregionale Plattformen integriert werden. So wird deren Bekanntheit nicht nur lokal gefördert sondern auch überregional. Die neu entwickelte Plattform „Pfälzer Landmarkt“ (www.pfaelzer-landmarkt.de) ergänzt das Projekt mit Webseite und App und soll zu einer Handelsplattform für regionale Produkte weiterentwickelt werden. Die Anbieter können hier nicht nur ihre Produkte sondern auch Veranstaltungen oder Verkaufsaktionen bewerben



Kunden sehen so die regionale Vielfalt, erfahren die jeweiligen Verkaufszeiten und erleben den Mehrwert regionaler Produkte auf nur einer Plattform. In Zukunft soll auch eine Bestellfunktion für verschiedene Waren ermöglicht werden.



Das Projekt trägt zum Ausbau der Wertschöpfungskette in der Region bei. Momentan wird an einer Logistik für regionale Produkte gearbeitet. Zudem leistet es einen großen Beitrag zur Digitalisierung im ländlichen Raum.



Träger dieses Projektes ist die Bürgerstiftung Pfalz, Klingenmünster. Das Projekt startete im Jahr 2019. Die Brutto-Gesamtkosten belaufen sich auf 52.385 € und werden durch LEADER- und Landesmittel zu 90 % gefördert.

