Pressemitteilung BoxID: 777440 (Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH)

Am Gerhart-Hauptmann-Theater wird es weihnachtlich mit vielen Aktionen zur Adventszeit

Weihnachten naht mit großen Schritten und auch am Gerhart-Hauptmann-Theater wird die Adventszeit eingeläutet. Das KinderMärchenFest und das Weihnachtskonzert sind aus der Vorweihnachtszeit nicht wegzudenken und laden zu besinnlichen Stunden im Theater ein. Ab Samstag, dem 30. November laden wir Sie herzlich ein zum 42. Weihnachtskonzert mit dem Titel »Klingt zum Herzen hold und schön«. Am Sonntag, dem 01. Dezember lockt das KinderMärchenFest Jung und Alt in das Foyer des Zittauer Theaters. Tauchen Sie mit leckeren Knabbereien, spannenden Geschichten und tollen Mitmachaktionen ein in die Märchenwelt unseres diesjährigen Weihnachtsmärchens »Pinocchio«. Darüber hinaus bietet die Ausstellung mit Bildern des Künstlers Paolo Tesi im Zittauer Theater einen tieferen Einblick in die Welt der kleinen Holzpuppe. Auf dem Zittauer Weihnachtsmarkt wird das Theater mit einem Stand vertreten sein, an dem Sie bei einem Marktbummel einen leckeren Glühwein genießen können.



Manche Dinge gehören einfach zur Weihnachtszeit dazu. Das gilt für den Duft von Mandarinen und Tannennadeln genauso wie für das Weihnachtskonzert. Jedes Jahr lockt das weihnachtliche Konzertprogramm unzählige Besucher ins Theater. Für viele Familien gehört der Konzertbesuch zum alljährlichen Ritual in der Adventszeit. Ab dem 30. November laden wir Sie zu weihnachtlicher Unterhaltung beim diesjährigen Konzert mit dem Titel »Klingt zum Herzen hold und schön« ein.



Pünktlich zum 1. Advent verwandelt sich das Foyer des Zittauer Theaters am Sonntag, dem 01. Dezember ab 11:00 Uhr in eine bunte Zirkus- und Spielewelt. Wir laden große und kleine Besucher ganz herzlich zum Kindermärchenfest ein. Stimmen Sie sich mit Speisen, Getränken, Kinderschminken und vielen mehr auf die besinnliche Zeit ein. Für die kleinen Gäste heißt es, Bastelangebote erkunden, Überraschungen entdecken und Wettkämpfe gewinnen. Im Anschluss



nimmt die kleine Holzpuppe die Besucher mit auf eine Reise voller Abenteuer bei der Vorstellung des Weihnachtsmärchens »Pinocchio« um 15:00 Uhr.



Die lebensfrohe Marionette ist nicht nur auf der Theaterbühne zu bestaunen. Parallel zum diesjährigen Weihnachtsmärchen werden im Zittauer Theater Bilder des italienischen Künstlers Paolo Tesi ausgestellt. Tesi zählt zu den prominentesten zeitgenössischen Malern Italiens und lebt in Pistoia, der italienischen Partnerstadt von Zittau. Wie es der Zufall will, liegt Pistoia in derselben Gegend, in der Carlo Collodi, der Schöpfer von »Pinocchio« lebte. Da ist es nicht verwunderlich, dass Tesi die in dieser Region verwurzelte Kinderbuchfigur und seine Welt als Inspirationsquelle entdeckte. Bestaunen Sie bei einem Theaterbesuch die ausdrucksstarken Bilder auf unserer Empore im Foyer.



Natürlich darf auch ein gemütlicher Bummel über den Weihnachtsmarkt in der Adventszeit nicht fehlen. Beim Zittauer Weihnachtsmarkt vom Samstag, dem 07. Dezember bis Sonntag, dem 15. Dezember wird das Gerhart-Hauptmann-Theater wieder mit einem nach Leckereien duftenden Stand vertreten sein. Halten Sie bei uns an und trinken Sie einen raffiniert abgeschmeckten Glühwein. Falls Ihnen noch eine Kleinigkeit für Weihnachten fehlt, können Sie an unserem Stand Theatergutscheine oder handgefertigte Kleinigkeiten aus unserer Tischlerei erwerben.



»Klingt zum Herzen hold und schön«

42. Weihnachtskonzert



Theater Görlitz

Sa., 30.11.19 15:00 Uhr

Sa., 30.11.19 19:30 Uhr

So., 01.12.19 15:00 Uhr

So., 01.12.19 19:00 Uhr

Sa., 07.12.19 19:30 Uhr

So., 08.12.19 15:00 Uhr

So., 08.12.19 19:00 Uhr

Fr., 20.12.19 15:00 Uhr

Fr., 20.12.19 19:30 Uhr

Sa., 21.12.19 15:00 Uhr

Sa., 21.12.19 19:30 Uhr

So., 22.12.19 15:00 Uhr

So., 22.12.19 19:00 Uhr

Mo., 23.12.19 15:00 Uhr

Mo., 23.12.19 19:30 Uhr



Theater Zittau

Do., 12.12.19 19:30 Uhr

Fr., 13.12.19 15:00 Uhr

Fr., 13.12.19 19:30 Uhr

Sa., 14.12.19 15:00 Uhr

Sa., 14.12.19 19:30 Uhr

So., 15.12.19 15:00 Uhr

So., 15.12.19 19:30 Uhr



KinderMärchenfest



Theater Zittau

Foyer



So., 01.12.19 11:00 – 14:00 Uhr Eintritt frei!

Im Anschluss »Pinocchio« um 15:00 Uhr im großen Saal (diese Veranstaltung ist nicht kostenfrei)



»Pinocchio im Theater«

Ausstellung des Künstlers Paolo Tesi im Theater Zittau



Zittauer Weihnachtsmarkt

Marktplatz Zittau

Sa., 07.12.19 – So., 15.12.19

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (