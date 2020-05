Pressemitteilung BoxID: 800756 (Bundesverband Geothermie e.V.)

Geothermie-Insights: Aufzeichnungen der Webinare zukünftig auch auf Youtube abrufbar

- Der Bundesverband Geothermie bietet an zwei Freitagen im Monat Webinare zu Themen der Oberflächennahen und Tiefen Geothermie an.

- Die nächsten Termine finden am 5. und 19. Juni statt.

- Die Themen richten sich an Geothermie-Fachleute gleichermaßen wie an Geothermie-Interessierte aus SHK-Handwerk und Anwendung.



Grundlegendes und Aktuelles zur Erdwärmenutzung können Geothermie-Spezialisten und Interessierte in der Webinar-Reihe „Geothermie-Insights“ zweimal im Monat erfahren. Am 5. und 19. Juni – jeweils freitags um 10 Uhr – informieren die Experten Dr. Rüdiger Schulz und Rüdiger Grimm die Teilnehmer über die Erstellung von grundlegenden Berechnungen für Geothermieanlagen. Die kostenlosen Online-Seminare werden vom Bundesverband Geothermie angeboten.



Wie kann prognostiziert werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein tiefengeothermisches Vorhaben die gewünschten Schüttungs- und Temperaturwerte erreicht? Diese Frage beantwortet am 5. Juni Dr. Rüdiger Schulz, ehemaliger Leiter der Sektion Geothermik und Informationssysteme beim Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, den Teilnehmern des Webinars. Seine Berechnungen und Einschätzungen waren grundlegend für tiefengeothermische Anlagen in Süddeutschland und wurden zum ersten Mal in Unterhaching mit Abschluss einer Versicherung umgesetzt.



Rüdiger Grimm, Geschäftsführer der geoENERGIE Konzept GmbH, gibt am 19. Juni einen Einblick in die Arbeit eines langjährigen Planers für oberflächennahen Geothermieanlagen. Heizungsinstallateure und -planer sind regelmäßig auf die Berechnungen von Geothermieplanern angewiesen, denn im guten Zusammenspiel von SHK-Handwerk und Geothermieplanung liegt das Erfolgsrezept für ein funktionierendes und effizientes Heizungssystem auf Erdwärmebasis. Gerade bei Großprojekten sind Voruntersuchungen wichtig für eine maßgeschneiderte Abstimmung der Energiequelle Erdwärme und der Haustechnik; sie ermöglichen eine teilweise beträchtliche Kostenersparnis.



Die Aufzeichnungen der Webinare werden im Youtube-Kanal des Bundesverbandes Geothermie veröffentlicht: https://bit.ly/2zrXnmy



Das Programm der Webinar-Reihe „Geothermie-Insights“ finden Sie unter: www.geothermie.de/insights



Auch der Geothermiekongress 2020 findet dieses Jahr als Digitalevent statt. Praktiker und Wissenschaftler können noch bis zum 1. Juni Vorträge und Poster für den Digital-Geothermiekongress 2020 auf der Kongresshomepage einreichen. Vorträge können sich auf alle Themen der Erdwärmenutzung und Grundlagenforschung beziehen.



Weitere Informationen zum Call for Papers, sowie zu Themen und Vorgaben finden Sie unter: www.der-geothermiekongress.de

