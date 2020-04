Pressemitteilung BoxID: 796585 (Georgia Tourism)

Georgia on my Couch entdecken

Die Top 5 der virtuellen Erlebnisse im US-Bundesstaat Georgia - #ExploreGeorgiaFromHome

Auch wenn sich aktuell die Welt ein wenig langsamer zu drehen scheint – Reiselust und Fernweh haben immer noch Konjunktur. Um Reisenden die Wartezeit bis zum nächsten Urlaub zu verkürzen und sie zu neuen Entdeckungstouren zu inspirieren, hat der Peach State unter dem Motto #ExploreGeorgiaFromHome virtuelle Erlebnisse zusammengestellt. Diese reichen von digitalen Puzzles und Zoom-Hintergründen, über kuratierte Spotify-Playlisten bis hin zu E-Learning-Programmen sowie virtuellen Museumsbesuchen und Touren. Eine komplette Liste aller virtuellen Erlebnisse, mit denen man zwischenzeitlich das Fernweh stillen kann, ist unter dem Link www.exploregeorgia.org/list/explore-georgia-from-home-a-complete-list-of-virtual-visits abrufbar.



Digitale Puzzles gegen die Langeweile



Puzzles erleben gerade einen Boom und jetzt kann sich jedermann den Bundesstaat Georgia in vielen kleinen Teilen nach Hause holen. Die digitalen Puzzles zeigen unter anderem Szenen wie ein Mural in Colquitt, einen Blick in das voll besetzte Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, den Chatahoochee Riverwalk in Columbus, eine Sumpflandschaft im George L. Smith State Park, das Georgia Theatre in Athens, den Strand von St. Simons Island, die Minnehaha Falls oder die Paulk Vineyards im Süden von Georgia. Je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad wählt man die Anzahl der Puzzleteile von sechs bis 1.040 Stück.



Meetings unter immergrünen Eichen



Viele treffen Kollegen, Kunden oder Freunde aktuell nicht mehr persönlich, sondern ausschließlich online. Für alle, die sich in der nächsten Online-Konferenz nicht vor der heimischen Schrankwand präsentieren möchten, hat Georgia virtuelle Hintergründe für Zoom zum kostenfreien Download bereit gestellt. Zur Auswahl stehen dieselben Motive wie für die Puzzles sowie weitere Fotos. Wie wäre es mit einem virtuellen Gruß vom Driftwood Beach auf Jekyll Island, von einer Eichenallee auf Cumberland Island oder aus dem Forsyth Park in Savannah? Bezaubernde Naturhintergründe bieten zudem Szenen aus dem Phinizy Swamp Nature Park in Augusta oder dem Black Rock Mountain State Park in der nördlichen Bergregion Georgias.



Soundtrack für das Home Office



Damit die Arbeit zu Hause auch ohne den gewohnten Ideenaustausch im Team kreativ und flott von der Hand geht, hat Georgia kostenfreie Spotify-Listen kuratiert. Diese beinhalten Stücke von Künstlern aus Georgia und sind in drei Kategorien unterteilt. Die Work From Home-Liste soll mit Liedern wie „Drive“ von R.E.M., „No Scrubs“ von TLC oder „Play It Again“ von Luke Bryan die Kreativität anregen. Zur Old School Dance Party-Liste lässt sich der Feierabend mit „Hey Ya!“ von OutKast, „Welcome to Atlanta“ von Jermaine Dupri und Ludacris oder „Good Golly, Miss Molly” von Little Richard einläuten. Von anstehenden Reisen träumen und abschalten kann man mit der Liste Relax and Unwind, die inspirierende Tracks wie „Colder Weather“ von der Zac Brown Band, „Moon River“ von Johnny Mercer oder „Here We Go Again“ von Ray Charles und Norah Jones beinhaltet.



Allein im Museum



In aller Ruhe ein Museum besuchen, ohne drängelnde Menschenmassen – kein Problem von der heimischen Couch aus! Etliche Museen in Georgia haben ihre Ausstellungsräumlichkeiten virtuell zugänglich gemacht und so präsentieren beispielsweise die Telfair Museums in Savannah ihre Sammlungen, bieten eine virtuelle Tour durch das Owens-Thomas House & Slave Quarters oder Tutorials für Kinder an. Auch das Booth Museum in Cartersville, das größte Museum für Kunst des amerikanischen Westens in den USA, zeigt seine Galerien und Exponate online. Darunter zählt zudem die Presidential Gallery mit ihrer einzigartigen Kollektion von handsignierten Briefen aller US-Präsidenten und Fun Facts über die Amtsinhaber. Wissenswertes für Groß und Klein bieten auch die Georgia State Parks mit ihrem e-Ranger-Programm, darunter Videos mit einer Anleitung zur Herstellung von Samenbomben und Kerzen oder wie man ein Feuer entfacht. Dazu gibt es interessante Informationen zur Tier- und Pflanzenwelt sowie virtuelle Touren durch die State Parks. Das Georgia Aquarium in Atlanta offeriert abwechslungsreiche E-Learning-Programme für Kinder aller Altersklassen, Livestreams auf Facebook sowie Einblicke auf seine Bewohner per Webcam.



Lifestreams für die Alltagsflucht



Für die kleine Flucht vom Alltag lohnt sich der Blick auf die Webcams und Lifestreams zahlreicher Attraktionen und Destinationen innerhalb Georgias. Die Panda Cam im Zoo Atlanta zeigt die niedlichen Pandas in Aktion, während verschiedene Webcams auf den Golden Isles zum Träumen einladen. Jekyll Island bietet zudem halbstündige virtuelle Touren, inklusive Sonnenauf- und untergängen oder einer Radtour über die Insel.



Weitere Informationen zu Georgia unter www.georgia-usa.de.

