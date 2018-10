Über Feld und Flur mit Odenwälder Landwirten und den Geopark-Rangern am 14. Oktober auf dem Gutshof Zimmermann (Oberzent-Beerfelden): Unser Biohof - klimafreundlich!

03.10.18

Das Infothema des diesjährigen Hoffestes bei Familie Zimmermann möchte am ganz konkreten Beispiel zeigen, wie klimafreundlich ein ökologisch bewirtschafteter Betrieb ist.



Im Rahmen einer Betriebsführung kommen Fragen zur Sprache, wie etwa „Ist eine Kuh wirklich ein Klimakiller? Wie kann ich ressourcenschonend einkaufen? Wie kann Energie an verschiedenen Stellen eingespart werden?“



Auf dem Hoffest, das mit dem Hofgottesdienst unter Mitwirkung des ev. Posaunenchors startet, gibt es zudem wieder eine Reihe schöner Angebote zur Information, zum Schlemmen, zum Basteln und zum Entspannen. So wird es Stände des Imkervereins, eines Schäfers, einer Floristin, einer Buchhandlung und vieler anderer geben, die informieren und ihre Produkte anbieten.



Der Kreisobstbaumwart zeigt in einer Ausstellung alte Apfelsorten und erteilt auch gerne Auskunft über mitgebrachte Äpfel aus heimischen Gärten. Der Vogelschutzverein und die Jagdhornbläser bereichern das Fest ebenso wie eine Apfelkelter und eine große Strohhüpfburg.



Die Geopark-Ranger bieten wieder einen bewährten Mix aus Informationen und Bastelangeboten für die ganze Familie – natürlich mit Schwerpunkt auf dem nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen.



Kulinarisch erwarten die Besucher wieder regionale Köstlichkeiten, wie etwa Pellkartoffeln, frische Wurst, Kräuterquark, und Bratwurst vom Hof, Kuchen der örtlichen Kindergärten, Waffeln von der Generationenhilfe sowie frischer Süßer, Apfelwein, Bier, Kaffee und Bio-Milch. Und wenn es kühl werden sollte, warten ein gemütliches Teestübchen und eine geheizte Kellerbar...



Familie Zimmermann freut sich über viele große und kleine Gäste !

