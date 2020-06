Pressemitteilung BoxID: 804932 (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.)

Sechs Wochen Rätselreisespaßpakete

Stadt Lorsch und Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald laden zur FAMILY TOUR in den Sommerferien

Stell dir vor, es sind Ferien – und keiner fährt weg …! So mancher mag sich in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf die Sommerferien freuen. Nach fast vier Monaten nicht alltäglicher Bedingungen und bei immer noch zahlreich herrschenden Einschränkungen, ist die Aussicht auf weitere sechs schulfreie Wochen daheim für viele nicht ganz so prickelnd.



Von wegen Langeweile

Das kommt die prallvolle, kunterbunte Sommerferien-Initiative der Stadt Lorsch und des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald gerade recht. „Auch wenn den Menschen daheim zunehmend die Decke auf den Kopf fällt – eines können sie immer: Raus in die Natur gehen, den Kopf frei bekommen und sich daran erinnern, dass nicht weit von der eigenen Haustür ein wahres Eldorado an Möglichkeiten existiert, um unsere Landschaft neu zu entdecken“, fasst es die Geschäftsführerin des Geo-Naturparks, Jutta Weber, zusammen. Unumwunden stimmte sie deshalb einer Kooperation zu, als ihr das nie um Ideen verlegene KULTour-Amt der Stadt Lorsch eine Zusammenarbeit bei der sechswöchigen „FAMILY Tour“ vorschlug.



Gemeinsam Sachen machen

„Wir bieten sechs Mal ein jeweils aus vier umfangreichen Aufgaben bestehendes ‚Rätselreisespaßpaket‘ an“, so die KULTour-Amtsleiterin Gabi Dewald. Dabei kommt es darauf an, dass die teilnehmenden Familien die Aufgaben jeweils gemeinsam lösen. Doch: „Richtig oder falsch, gut oder schlecht, Noten, Punkte und Bewertungen – das gibt es nicht“, wollen die Organisator*innen jeden Anklang an den digitalen Schulalltag der letzten Monate vermeiden. „Die Familien sollen sich gemeinsam in die Aufgaben stürzen und zusammen Spaß bei deren Lösung haben.“ Das Alter ist unerheblich – jede/r kann mitmachen. Um das zu erfüllen wird gewandert, gebastelt, geradelt, gekocht, gerätselt, gemalt, fotografiert, gespielt und vor allem: die gesamte Region und manches Erstaunliche und Wissenswerte erkundet.



Vermittlung via Internet

Die jeweils vier Wochenaufgaben können – jeden Sonntagmorgen neu - im Internet abgerufen werden. Und ebenfalls werden die Lösungen ausschließlich per E-Mail oder WhatsApp an die Veranstalter zurückgesandt. „Die Antworten werden per Handy-Video oder auch Foto aufgezeichnet und an uns geschickt“, erläutert Dewald das digital-analoge System. Die Informationen (oft auch zum Hintergrund der Aufgaben) sind also über den virtuellen Weg in Erfahrung zu bringen. Die Lösungen jedoch sind alle nur analog möglich.



Kreuz und quer durch die Region



„Dabei wollen wir die Familien an verborgene Orte locken und mit besonderen Geschichten und Themen in unseren 3800 Quadratkilometer großen Geo-Naturpark in Berührung einladen“, so Jutta Weber, die sich sicher ist, dass auch Kenner*innen der Region mit der FAMILY TOUR Neues entdecken werden. Lorsch mit seinem UNESCO Welterbe wird dabei immer wieder eine zentrale Rolle spielen. „Und wir hoffen, dass sich Menschen aus dem gesamten Geo-Naturpark an der FAMILY TOUR beteiligen“, so das Vorbereitungs-Team.



Nicht nur die Aufgaben-Pakete, auch die attraktiven Preise schicken die Familien kreuz und quer durch die Region mit ihrer 500 Millionen Jahre alten Erdgeschichte. Dabei sollen die meisten Ziele möglichst auch mit dem ÖPNV zu erreichen sein, damit auch Familien ohne PKW mitmachen können“, so die Organisator*innen.



Familie ist, wer zusammengehört

Der Begriff ist dabei denkbar weit gefasst: Jede teilnehmende Familie soll aus mindestens einer/m Erwachsenen und einem Kind bestehen – alle weiteren Konstellationen oder Verwandtschaftsverhältnisse sind frei wählbar. Die Preise sind stets für max. sechs Personen ausgelegt. Und neben einer wöchentlichen Gewinnauslosung sind alle teilnehmenden Familien nach Ablauf der sechs Wochen noch einmal bei der Ziehung um den Hauptgewinn dabei: eine Woche Ferien in einer idyllisch gelegenen Ferienwohnung im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.



INFO-KASTEN



FAMILY TOUR - 6 x Rätselreisespaßpakete für die ganze Familie



5. Juli bis 16. August



Jeden Sonntag neue Aufgaben für eine neue Ferienwoche voller gemeinsamer Entdeckungen, Herausforderungen und ganz viel Lachen.



Jede Woche Ziehung der Gewinner-Familien. Hauptpreisziehung nach dem 16. August.



Alle Informationen (ab sofort) und die jeweiligen FAMILY TOUR-Aufgaben (ab dem 5. Juli) unter: www.familytour.lorsch.de oder www.geo-naturpark.de oder www.facebook.com/groups/familytour2020



Eine Kooperation der Stadt Lorsch und des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

