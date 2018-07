Geopark vor Ort-Team Fischbachtal: Wanderung über das Steingeröll zur Heuneburg

Die Heuneburg steht wohl am Anfang der Besiedlungsgeschichte des Fischbachtals. In welchem Zeitraum wurde sie bevölkert und von welchen Volksstämmen (Kelten, Germanen, Römer oder...)? Welche Spuren - auch in der Umgebung - haben sie hinterlassen?



Zu diesen Fragen gibt es Antworten von den Geopark-vor-Ort-Begleitern Fischbachtal auf der schönen Wanderung hinauf zur Altscheuer.



Treffpunkt: 14:00 Uhr Parkplatz Heuneburg (OT Lichtenberg)



Anmeldung: 06166/930023 oder info@geopark-fischbachtal.org

