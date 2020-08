Pressemitteilung BoxID: 812615 (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.)

Geopark-Ranger: Infostände auf Naturpark-Parkplätzen entwickeln sich zum beliebten Anlaufpunkt für Sonntagsausflüge

Termine noch bis Anfang Oktober / Tipps, Infoflyer und Wanderkarten im Gepäck

Immer sonntags sind die Geopark-Ranger genau dort zu finden, wo die Besucher unterwegs sind: Auf den Naturpark-Parkplätzen des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. Und das Angebot wird rege genutzt. „Die Nachfrage nach Insider-Tipp von den Regions-Kennern und Wanderkarten ist ungebrochen“, freut sich Geschäftsführerin Dr. Jutta Weber, „Viele Ausflügler kommen gezielt zu unseren Ständen auf den Parkplätzen.“



Mit diesem Format greift der Geo-Naturpark seit Juni den stark anhaltenden Trend auf, die Natur und Landschaft in der eigenen Umgebung vermehrt zu erkunden. Noch kurz vor dem Spaziergang letzte Tipps einholen oder das passende Kartenwerk für die nächste Tour erwerben, das ist ganz bequem direkt auf dem Parkplatz möglich. Bestens ausgestattet erwarten die Besucher dort orts- und fachkundige Ranger des Geo-Naturparks.



Als nächstes sind die Regions-Kenner mit dem Informationsstand jeweils sonntags von 12 bis 16 Uhr am 6. September in Laudenbach auf dem Parkplatz „Am Grillplatz“ und in Groß-Bieberau auf dem Parkplatz „Hohe Straße“, am 20. September in Breuberg (Burg) auf dem Parkplatz „Gustavsruhe“ und am 3. Oktober in Hirschberg (Leutershausen) auf dem Parkplatz „Am 1. Kehrrang“ anzutreffen.



Infobox | Hier sind unsere Ranger auf Naturpark-Parkplätzen im Einsatz:

06.09.2020 12:00-16:00 Uhr in Laudenbach auf dem Parkplatz „Am Grillplatz“

06.09.2020 12:00-16:00 Uhr in Groß-Bieberau auf dem Parkplatz „Hohe Straße“

20.09.2020 12:00-16:00 Uhr in Breuberg (Burg) auf dem Parkplatz „Gustavsruhe“

03.10.2020 12:00-16:00 Uhr in Hirschberg (Leutershausen) auf dem Parkplatz „Am 1. Kehrrang“



Infobox | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

Weitere Informationen rund um den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, vielfältiges Infomaterial, Rad- und Wanderkarten sowie Tipps zu Erkundungstouren auf stillen Pfaden sind unter www.geo-naturpark.de zu finden. Alle Neuigkeiten gibt es auch auf der Facebook-Seite www.facebook.com/geo.naturpark. Wissenswertes rund um die Mountainbike-Trails hält die Internetseite www.mtb-geo-naturpark.de und der Instagram-Kanal „mtb_geo_naturpark“ bereit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (