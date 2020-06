Pressemitteilung BoxID: 803607 (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.)

Geo-Naturpark: Wanderkarte Nr. 9 (Der Überwald) in der 2. Auflage aktualisiert erschienen

Große Nachfrage zum umfangreichen Kartenmaterial des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald / Vorbestellung im Online-Shop ab sofort möglich

Die beliebte Wander-und Radwanderkartenserie des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald erscheint seit 2016 aktualisiert mit neuem Kartenbild. Schritt für Schritt wird das Kartenwerk weiter erneuert. Die Wanderkarte Nr. 9 (Der Überwald) ist so begehrt, dass nun bereits die 2. Auflage in Druck ist.



Die einzelnen Kartenblätter werden in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen und Wegewarten der Naturparke durch den Griesheimer Verlag MeKi Landkarten GmbH neu erarbeitet und mit modernisierter Kartengrafik erstellt.



Das Kartenblatt 9 deckt die Kommunen Abtsteinach, Wald-Michelbach und Grasellenbach ab. Enthalten sind neben Geopunkten (Teufelsstein, Lichtenklinger Hof, Grube Ludwig, Steinbruch Olfen, Wildleuthäusel), Infoeinrichtungen wie das Geopark-Infozentrum in Aschbach, Rundwanderwegen, Radwanderwegen und Fernwanderrouten auch die Premiumwanderwege wie der Nibelungensteig (Qualitätswege Wanderbares Deutschland) sowie die Qualitätswege des Odenwaldklubs - beispielsweise der Steinbruchweg in Abtsteinach, der Wald-Michelbacher „Höhenweg Tromm“ oder der „Rundwanderweg Wahlen“ in Grasellenbach.



Die Kartenrückseite enthält zusätzliche Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Kurzbeschreibungen zu Kommunen, örtlichen Besonderheiten, wie beispielsweise der Solardraisine oder der Sommerrodelbahn sowie auch zu den Wanderwegen der Teilregion. Ein allgemeiner Textblock mit einer Übersichtskarte informiert zudem über die beiden Naturparke. Weitere nützliche Daten, wie die Darstellung des Geländeprofils mit Höhenlinien im 10 m-Abstand und ein UTM-Gitter im 1 km-Abstand für die GPS-Nutzer, runden die Wanderkarte ab.



Infobox – Wanderkarte Nr. 9



Beziehbar ist die Karte Nr. 9 in den Geschäftsstellen des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald, in den jeweiligen Kommunen sowie im Buchhandel (Verkaufspreis 8,90 €, Karte 9: ISBN 978-3-947593-16-3).



Infobox – Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald



Weitere Informationen rund um den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, vielfältiges Infomaterial, Rad- und Wanderkarten sowie Tipps zu Erkundungstouren auf stillen Pfaden sind unter www.geo-naturpark.de zu finden. Alle Neuigkeiten gibt es auch auf der Facebook-Seite www.facebook.com/geo.naturpark. Wissenswertes rund um die Mountainbike-Trails hält die Internetseite www.mtb-geo-naturpark.de und der Instagram-Kanal „mtb_geo_naturpark“ bereit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (