Geführte Winterwunder-Wanderung des Felsenmeer Informationszentrums zu den Highlights von Felsberg und Felsenmeer

Gerade im Winter lohnt sich ein Besuch des Felsenmeeres ganz besonders, denn auch in dieser Jahreszeit bietet das Team des Felsenmeer Informationszentrums viele neue und außergewöhnlich spannende Veranstaltungen. Der nächste Termin ist die geführte Winterwunder Wanderung zu den Highlights des Felsberg und Felsenmeer am 09.02.2020 um 14:00 Uhr.



Der Geo-Park Vorort-Begleiter Mathias Galter führt dazu vom Treffpunkt Felsberg Parkplatz (am Ohlyturm) zwei Stunden durch die ruhige und verzauberte Landschaft des Felsenmeeres. Zu genießen ist dieses Wintererlebnis für Gruppen, Einzelpersonen und Familien mit Kindern ab 6 Jahren mit einer stimmungsvollen Aufwärmpause in der Seegerhütte mit Glühwein und alkoholfreiem Waldpunsch als Highlight. Die Getränke sind im Preis von 18,-Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder (bis 14 Jahre) enthalten. Die Tour startet am 09.02.2020, am 23.02.2020 oder am 01.03.2020 jeweils um 14:00 Uhr am Felsberg Parkplatz (Felsenmeer 3, 64686 Lautertal, Anfahrt über das Balkhäuser Tal, Ohlyturm) und endet um ca. 16:00 Uhr wieder dort.



Empfohlen werden wetterfeste Kleidung, gutes Schuhwerk, eine gewisse Trittsicherheit und Wanderstöcke.



Das Team des Felsenmeer Informationszentrums bittet um zeitnahe Voranmeldung per E-Mail unter pressestelle@felsenmeer.eu, da die Gesamtteilnehmerzahl begrenzt ist und eine Mindestteilnehmerzahl nicht unterschritten werden sollte.

