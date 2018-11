Eine sonntägliche Lese-Reise zur Insel der Aphrodite und in die Provence

13.11.18

Schon zum dritten Mal heißt es am 18. November im UNESCO Welterbe Grube Messel: Auf Tuchfühlung mit Autoren. Von 15 Uhr bis 16 Uhr entführt die Frankfurter Journalistin und Autorin Rita Henss ihr Publikum mit ihrer Lesung zu zwei europäischen Sehnsuchtszielen: nach Zypern und in die Provence.



Im Fokus der Auszüge aus ihren Werken: "Verführerisches Zypern" (Callwey) und "Ein Jahr in der Provence" (Herder) stehen Menschen, Feste und natürlich auch die kulinarischen Köstlichkeiten sowohl der Mittelmeerinsel als auch der südfranzösischen Region.



Im Anschluss an den literarischen Ausflug mit Kaffee und Kuchen im hauseignen Kinosaal haben Gäste die Möglichkeit, das Besucherzentrum zu besichtigen. Die Sonder-Aktion ist kostenlos.



Zu der Veranstaltung sind Menschen aus aller Welt herzlich willkommen, insbesondere jene, die in Deutschland, vor allem in Hessen, eine Aufnahme gefunden haben. Das Event findet in Kooperation mit dem UNESCO Global Geopark Bergstraße-Odenwald statt.



Die Grube Messel versteht sich vor allem als Mittler zwischen Zeiten, Menschen und Kulturen und baut dabei auf die besondere Kraft des persönlichen Austauschs über die Literatur.



Dazu Dr. Marie-Luise Frey, Geschäftsführerin der Welterbe Grube Messel gGmbH: "Wir freuen uns sehr, zum dritten Mal in Folge mit dieser Sonder-Aktion Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen bringen zu können."



Anmeldung erforderlich unter 06159-717590 oder per E-Mail an service@welterbe-grube-messel.de. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.



Die Autorenlesungen sind Teil des EU-RURITAGE Projektes. Nähere Details stehen unter https://geo-naturpark.net/deutsch/willkommen/netzwerke/Ruritage/ruritage.php zur Verfügung.



Weitere Informationen zu attraktiven Angeboten und Hinweise zur Anfahrt sind auf der Homepage www.grube-messel.de sowie im Online-Magazin www.grube-messel.de/images/pdfs/wgm-mag-2018_web.pdf zu finden.

