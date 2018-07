Secret Sharjah - S wie Souvenir, S wie Souk, S wie Shopping!

Wer gern in ferne Länder reist und fremde Kulturen entdeckt, möchte ein Stück vom Urlaub mit nach Hause nehmen. Für Andenken aus 1001 Nacht steht das Emirat Sharjah, in dessen Altstadt sich das Boutiqueresort Al Bait befindet, das im Herbst eröffnet wird und dem perfekten Ausgangspunkt für eine authentische arabische Shopping-Tour bietet. Das Resort liegt nicht nur im Stadtzentrum, sondern gewährt seinen Gästen auch direkten Zugang zu einem der bekanntesten Souks der Stadt: Souk Al Arsah. Weitere Informationen unter www.albaitsharjah.com.



Dieser eher kleine und überschaubare Souk ist einer der ältesten Märkte der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort trafen sich einst die alten Beduinen mit ihren Kamelen. Besucher gehen hier auf Zeitreise, während sie durch die kühlen Gänge mit ihren schweren, hölzernen Türen und hellen Steinwänden spazieren. Hier findet sich alles, was das Herz begehrt: lokale und antike Handarbeiten, hölzerne Kunstwerke, Schmuckstücke oder Perlen, Mokkakannen, Parfümflaschen sowie Kräuter und handgewebte Tücher. Der Halwa Shop bietet Süßigkeiten und Naschereien, während ein kleines Café in der Mitte des Souks zu einer Pause mit arabischem Kaffee oder Sulaimani, einem schwarzen Tee, einlädt.



Größer und glänzender geht es auf dem Souk Al Markazi, dem wohl bekanntesten Markt Sharjahs, zu. Dieser liegt nur knappe fünf Minuten Fahrzeit vom Al Bait Resort entfernt und ist wegen seiner beeindruckenden Fassade, die mit blauen Ziegeln geschmückt ist, auch als „Blauer Souk“ bekannt. Dieser gilt primär als Anlaufstelle für den Handel mit Gold – sowohl bei den Einheimischen, als auch bei internationalen Besuchern. Im Inneren der zwei durch Brücken verbundenen Gebäude finden Reisende auf 80.000 Quadratmetern über 600 verschiedene Geschäfte, die Schmuck, Souvenirs und Geschenke, Kleidung, Kosmetika und Mobilar anbieten. Das Gebäude selbst ist eines der wichtigsten Wahrzeichen Sharjahs. Gestaltet wurde der Souk 1978 von zwei britischen Architekten nach den Vorstellungen des derzeitigen Emirs. Doch nicht nur aus der Nähe, sondern auch aus der Ferne ist der Souk ein echter Hingucker: durch seine Lage direkt am Hafen der Khalid Lagune strahlen die blauen Fliesen vor allem bei Sonnenuntergang noch weit über das Wasser.



Über Al Bait Sharjah



Es ist das größte Denkmalschutzprojekt des Emirats. Inmitten der Altstadt von Sharjah wird ein ganzes Viertel zu neuem Leben erweckt. Mitten darin befindet sich Al Bait Sharjah, eine Oase für Designfreunde: Klare Linien, Creme- und Beigetöne harmonieren mit arabischen Ornamenten, mit Metallobjekten aus Gold und Silber. 53 luxuriöse Zimmer und Suiten warten hier auf Reisende – errichtet auf den Grundmauern alter Häuser im Stil der traditionellen Architektur, immer im Einklang mit den historischen Gebäuden der Umgebung.

General Hotel Management Ltd

GHM (General Hotel Management Ltd.) mit Sitz in Singapur wurde 1992 gegründet und gehört zu den Marktführern in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Zu den Kernkompetenzen zählen die Entwicklung von extravaganten Hotelkonzepten sowie das Management von zeitgenössisch designten Hotels und Resorts, die jeweils einen ganz eigenen Lifestyle bieten. Alle GHM Häuser zeichnen sich durch eine enge Anlehnung an die landestypische Architektur aus, die häufig auf das Wesentliche konzentriert ist und ganz neu und puristisch interpretiert wird. Der typische GHM-Stil ist dabei unverkennbar, da die Kombination asiatischen Designs mit regionalen Besonderheiten Anwesen schafft, die in ihrer Art einzigartig sind. Weitere Informationen unter www.GHMhotels.com.

