„Wieso leuchtet die Kinderklinik lila?“ Das fragen sich aktuell einige, wenn sie am Dienstsagabend die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein am Kemperhof gesehen haben. Gegen

17.30 Uhr haben das Team der Kinder- und Jugendmedizin und der Förderverein der Kinderklinik Kemperhof dafür gesorgt, dass nach dem Olympiaturm in München, dem Empire State Building in New York und der Oper in Sydney auch ein Krankenhaus in Koblenz lila strahlt.



Hintergrund ist der Welt-Frühgeborenen-Tag. Der Aktionstag möchte unter dem Motto „Purple for Preemies“ über Landes- und Ländergrenzen hinweg Frühgeburt und ihre Folgen thematisieren. Deutschlandweit werden pro Jahr zirka 60.000 Kinder zu früh geboren. Demnach ist eines von zehn Neugeborenen ein Frühchen. Frühgeborene sind die größte Kinderpatientengruppe Deutschlands. Dennoch werden Probleme und Risiken für die weitere Entwicklung dieser Kinder nicht in entsprechendem Maß wahrgenommen. Daher machen jährlich am 17. November in ganz Europa, Afrika, Amerika und Australien Elternvertreter – und die für die ganzheitliche Betreuung Frühgeborener spezialisierten Kliniken – auf die Belange von Frühgeboren und ihren Familien aufmerksam.



„Wir sind sehr froh, dass wir mit unserer großen Kinderklinik so ein Zeichen für die zarten Wesen und ihre Familien setzen können“, betont der Chefarzt, Privatdozent Dr. Thomas Nüßlein. Er versichert, dass den Betroffenen auch in Zeiten von Corona-Virus eine optimale und umfassende Versorgung geboten wird. „Maximalen Einsatz und Sicherheit gewährleistet unser erfahrenes Team von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten rund um die Uhr.“



Ergänzend hat sich seit 2010 eine Elterninitiative etabliert. „Wir helfen uns gegenseitig und stehen anderen Frühchen-Eltern als direkte Ansprechpartner bei Fragen und Problemen oder auch einfach nur zum Austausch zur Seite“, berichtet die Vorsitzende von „Unsere kleinen Helden“, Kerstin Ax. Als Mitglied im Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ hat der Verein auch Zugang zu umfangreichem Informationsmaterial, Veranstaltungen und Symposien, an denen auch die Mitglieder teilnehmen können.



Infos zur Neonatologie auf www.gk.de und zur Elterninitiative auf www.unsere-kleinen-helden.de.

