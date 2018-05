Erster Internationaler Zooförderer-Tag am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag, 21. Mai 2018, findet erstmalig der Internationale Zooförderer-Tag statt. Die Gemeinschaft der Zooförderer e.V. (GDZ) hat diesen Tag ins Leben gerufen, um auf das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Freunde und Förderer von Zoos, Tier- und Wildparks sowie Aquarien aufmerksam zu machen.



Unter dem Motto „Ehrensache Zoo – Zeit für Zoofreunde“ präsentieren sich die Fördervereine folgender Zoos:



Tierpark Bad Kössen; Tierpark Berlin; Zoo Berlin; Zoo Dortmund; Zoo Dresden; Zoo Krefeld; Bergzoo Halle; Tierpark Hamm; Zoo Hannover; Tiergarten Heidelberg; Tiergarten Landau; Zoo Leipzig; Tierpark Hellabrunn – München; Zoo Münster; Zoo Neuwied; Zoo Rostock; Wildpark Schweinfurt; Zoo Stralsund; Zoo in der Wingst; Zoo Wuppertal



Dabei steht die aktive Teilhabe an der Entwicklung von zoologischen Einrichtungen im Mittelpunkt. Insgesamt engagieren sich 80.000 Menschen in Fördervereinen in Deutschland und stehen damit auch für ca. 80 Millionen Menschen, die jährlich in Deutschland Zoos, Tier- und Wildparks sowie Aquarien besuchen.



Zoos, Tier- und Wildparks sind jedoch nicht nur beliebte Freizeit- und Erholungseinrichtungen, sondern engagieren sich auch in der Bildung und im Natur- und Artenschutz. Die finanziellen Möglichkeiten der Zoos, Tierparks und Wildparks sind jedoch oft eingeschränkt, sodass sich ehrenamtlich viele Besucherinnen und Besucher in örtlichen Fördervereinen zusammengefunden haben, um die wichtige zoologische Arbeit zu fördern.



Viele Gründe und viele Möglichkeiten



Jede Verbesserung der Tierhaltung, jede Investition in einen Zoo, Tier- oder Wildpark bedarf zusätzlicher finanzieller Mittel. Daher ist es wichtig, dass Menschen sich in ihrer Freizeit ideell und materiell für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Zoolandschaft in ihren Fördervereinen engagieren. Dies stellt einen wesentlichen Beitrag in der gesellschaftlichen Verantwortung für unsere Natur dar und bereichert das bürgerschaftliche Engagement.



Der Präsident der Gemeinschaft der Zooförderer, Bruno Hensel, würdigt dieses Engagement: „Dass Menschen in ihrer Freizeit, ihr Wissen und ihr Können für ihren Heimatzoo und damit für die gesamte Zoowelt einbringen, ist nicht selbstverständlich. Das ehrenamtliche Engagement ist ein wichtiger Beitrag für die Zoofamilie.“



Seit 1994 gibt es einen Dachverband für alle zoologischen Fördervereine, der ursprünglich auf Deutschland begrenzt war und sich Gemeinschaft Deutscher Zooförderer e.V. (GDZ) nannte. Seit 2017 hat sich die GDZ zur Gemeinschaft der Zooförderer e.V. weiterentwickelt, um auf europäischer Ebene eine Vernetzung und einen Erfahrungsaustausch aller Mitgliedsvereine sicherzustellen.



Die Gemeinschaft der Zooförderer





versteht sich als der Vertreter der Zoofreunde und der Besucher

steht für Vernetzung und Erfahrungsaustausch im Ehrenamt

ist gelebte Solidarität innerhalb der verschiedenen Fördervereine

übernimmt Verantwortung im weltweiten Natur- und Artenschutz



