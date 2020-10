Bereits zum dritten Mal findet im Januar nächsten Jahres der Winterwandertag statt. Wandern wird in Willingen groß geschrieben, auch in den anderen drei Jahreszeiten. Die Auswahl an gut ausgeschilderten Wegen ist immens. Immer sind atemberaubende Ausblicke und beeindruckende Touren garantiert.



Wandern tut einfach gut und ist sehr gesund. War es früher fast ausschließlich bei einer älteren Altersgruppe beliebt, ist es heute „in“ und Trend bei immer mehr jungen Menschen. Der Altersdurchschnitt ist rapide nach unten gegangen und das hat gute Gründe: Wer wandert bringt seinen Körper auf Touren. Herz und Kreislauf, Muskeln und Abwehrkräfte profitieren enorm von der Bewegung an der frischen Luft. Außerdem kann regelmäßiges Wandern bei Verspannungen, Kopfschmerzen, Nervosität und anderen Stresssymptomen helfen. Auch für übergewichtige und untrainierte Menschen ist es hervorragend geeignet. Wer nicht gleich die ganz hohen Berge hinauf gehen will, ist in den deutschen Mittelgebirgen, genauer gesagt in der Gemeinde Willingen, bestens aufgehoben. Willingen und die kleinen Orte drum herum, die mitten im Sauerland liegen, haben sich als Wanderspezialisten etabliert und sind mittlerweile mit einem Streckennetz von mehr als 300 km eine Wanderhochburg mit exzellenten, abwechslungsreichen Wegen, aber vor allem mit einer atemberaubend schönen Natur.



Upländer-Winterwandertag 2021 und herrliches Winterwandern



Im nächsten Jahr ist es endlich wieder soweit: Zum dritten Mal findet vom 17. bis zum 21. Januar 2021 der Upländer Winterwandertag in der Gemeinde Willingen statt. Nach 2017 und 2019 hoffen die Veranstalter in 2021 wieder auf eine weiß verschneite Landschaft und viele Wanderer, die es lieben, durch den Schnee zu laufen. Der Winterwandertag im schönen Upland wird nur alle zwei Jahre durchgeführt und die Vorfreude bei den Teilnehmern der letzten beiden Male ist schon riesig groß, denn bei idealen Schnee-Bedingungen ist es eine beeindruckende Erfahrung. Bei tiefblauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und jede Menge Pulverschnee erwandert man die schönsten Wanderstrecken rund um die Gemeinde Willingen. Die Bäume sehen aus, wie mit Puderzucker bestäubt, alles ist weiß und still – das ist ein Fest für Körper und Seele, ein unvergessliches Erlebnis. Die vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Wanderführer des Upländer Gebirgsvereins wählen die schönsten Strecken aus und begleiten die Teilnehmer fachkundig. Tierspuren werden erklärt und man erfährt auch so manche Anekdote, die einem zum Schmunzeln bringt. Der gesellige Austausch mit den anderen Wanderern bringt die Teilnehmer schnell auf andere Gedanken und die Natur tut das Übrige, um die Seele fliegen zu lassen. Unbeschwertheit macht sich breit und Sorgen sind wie weggefegt. Mehr Wellness für Kopf und Körper geht nicht! Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das rund um die Winterwandertage organisiert ist, sorgt für Kurzweil.



In Willingen und Umgebung kann aber nicht nur am offiziellen Upländer Winterwandertag gewandert werden. Auf große und kleine Wandervögel warten rund 40 km präparierte Winterwanderwege. Die Wege sind dabei entweder geräumt oder angepresst und man wandert immer auf einer Schneedecke. Die Kleinen können wunderbar mit dem Schlitten mitgenommen werden. Da die Winterwanderwege nicht gesondert markiert sind, empfiehlt die Tourist-Info den Kauf eines Winterwanderwegeplans.



Wandern all year long



Das ganze Jahr über bieten Willingen und Umgebung insgesamt 39 markierte Rundwanderwege von 5 bis 20 Kilometern Länge und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum Wandern und Trekking. Sehr beliebt ist der Uplandsteig, der mit einer fantastisch schönen Landschaft punkten kann. Vom Uplandsteig aus haben Wanderer Anschluss zum Rothaarsteig, dem "Weg der Sinne". Auch den "Briloner Kammweg" und den "Diemelsteig" kann man von Willingen aus erwandern. Ausgangs- oder Zielpunkt vieler Wanderungen ist der Ettelsberg mit Ettelsberg-Kabinenseilbahn und dem Hochheideturm.



Willingen gehört zu den "Sauerland Wanderdörfern", der ersten deutschen Qualitätswanderregion. Alle Wanderwege sind vernetzt und lassen sich gut miteinander kombinieren. Es werden regelmäßig geführte Wanderungen von der Tourist-Info angeboten, man kann sich aber auch jederzeit allein oder mit Freunden auf den Weg machen. Tourenvorschläge und Karten bekommt man ebenfalls in der Tourist-Info.

