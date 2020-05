Pressemitteilung BoxID: 797577 (GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI))

Auto-Unfall - was tun, wenn es gekracht hat?

Die Gefahr eines Auto-Unfalls ist praktisch immer gegeben, wenn man mit dem Pkw am Verkehrsgeschehen teilnimmt. Wenn es dann gekracht hat, sind viele Verkehrsteilnehmer mit der Situation überfordert. Was ist zu tun? Wie muss ich reagieren? Natürlich muss man zuerst die Unfallstelle absichern und sich dann um eventuell Verletzte kümmern. Doch wie sieht es dann mit der Versicherung aus. Muss ich einen Schaden melden, wenn ich nicht schuld bin? Diese und weitere wichtige Fragen und Antworten rund um einen Auto-Unfall erklärt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI).



„Wer in einen Auto-Unfall verwickelt wird, hat nach einem solch extremen Ereignis nicht immer einen klaren Kopf und trifft vielleicht sogar die falschen Entscheidungen“, warnt GVI-Vorstand Jürgen Buck. So sollte man zum Beispiel kurz nach einem Auto-Unfall kein Schuldgeständnis unterschreiben. Wie sieht es aus, wenn man einen Auto-Unfall zu spät beim Versicherer meldet? „Dann kann es passieren, dass man auf seinem Schaden sitzenbleibt und die Vollkaskoversicherung nicht zahlt. Wer einen Unfallschaden an seinem Auto hat und im ersten Anschein nicht Schuld ist, sollte vorsorglich immer auch seinen eigenen Kfz-Versicherer informieren“, erklärt Jürgen Buck.



Weitere Informationen zum Thema Auto-Unfall (z.B. Regeln nach Wildunfall, Videos, Schutz über Kfz-Versicherung nach Wildunfall) stehen kostenlos unter www.geldundverbraucher.de Rubrik „Gratis“, „Auto-Unfall – was tun“ und „Kfz und Wildunfall“ zur Verfügung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (