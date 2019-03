Auf der Zielgeraden: Bewerberinnen holen sich bei der Landesanstalt in Veitshöchheim den letzten Schliff

14.03.19

In knapp einer Woche endet für die amtierende Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder das wohl spannendste Jahr ihres jungen Lebens. Nach über 400 Terminen im Dienste für den Frankenwein im In- und Ausland krönt sie am 22. März in der Kulturhalle in Grafenrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) ihre Nachfolgerin. Insgesamt drei Bewerberinnen, Elisabeth Goger (Sand am Main), Eva-Maria Keller (Eußenheim) und Carolin Meyer (Castell) sind seit Anfang des Jahres am Start und greifen nach der fränkischen Weinkrone.



In den zurückliegenden Wochen und Monaten drehte sich bei den drei charmanten jungen Damen fast alles um den Frankenwein und das fränkische Anbaugebiet. Zusammen mit Weinkönigin Klara Zehnder bereisten sie das Anbaugebiet, besuchten Weingüter und Genossenschaften und informierten sich über die Philosophien und Strategien der fränkischen Winzer. Bei einer Schulung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes im Hotel Schloss Steinburg oberhalb der Paradeweinlage Würzburger Stein ging es ganz besonderes um den Frankenwein als Essensbegleiter.



Abgerundet wurde das umfangreiche Schulungs- und Seminarprogramm der drei Bewerberinnen durch die traditionelle Schulung bei der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim. In lockerer Atmosphäre informierte LWG-Präsident Dr. Hermann Kolesch über aktuelle Weinbauthemen und lenkte immer wieder ganz gezielt den Fokus auf wichtige Details, die sich am Wahltag durchaus als Standard- und Publikumsfragen eignen würden. Wichtige Themen waren dabei, neben dem bekannten Wein-Marketingkonzept „Franken – Wein.Schöner.Land!“ und der Neuausrichtung der Marke Frankenwein „Franken - Silvaner Heimat seit 1659“, vor allem die Bereiche Nachhaltigkeit, Biodiversität und die Auswirkungen des Klimawandels. Bei einem abschließenden Rundgang durch die Landesanstalt und einem gemeinsamen Mittagessen im Casino kamen die drei Königinnen in Spe noch in den Genuss einiger erlesener Tropfen der LWG.

