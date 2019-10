Pressemitteilung BoxID: 771370 (Geberit Vertriebs GmbH)

Serviceleistungen, die Planung und Umsetzung von Bauvorhaben erleichtern

Geberit bietet individuellen Mehrwert in jeder Projektphase

Mit einem breiten Angebotsspektrum liefert Geberit, europäischer Marktführer für Sanitärprodukte, Services für jede Phase im Bauprozess: von der ersten Idee über den erfolgreichen Abschluss bis hin zum kontinuierlichen Betrieb und der Wartung eines Objekts. Neben der persönlichen und telefonischen Beratung bietet der Komplettbadanbieter auch umfangreiche digitale Services für alle Baubeteiligten. Mit der Smartphone-App „Geberit Pro“ beispielsweise hat der Nutzer das Gesamtsortiment des Herstellers immer im Blick, während die App „Geberit Installationssysteme“ Unterstützung bei der schnellen Ermittlung von Material und Kosten von Installationswänden bietet. Wer hingegen umfassende Planungsvorhaben realisieren muss, ist mit den BIM-Daten von Geberit bestens ausgestattet. Zahlreiche weitere digitale Tools und Applikationen erleichtern den Alltag im Planungsbüro und auf der Baustelle.



Nichts ist wertvoller als der persönliche Kontakt – und das soll auch so bleiben. Denn Gespräche auf Augenhöhe mit Verkaufsberatern oder Servicemitarbeitern liefern wertvolles Detailwissen, schaffen Vertrauen und helfen unmittelbar im Falle dringender Rückfragen. Doch die Digitalisierung hat längst das Handwerk erreicht. Daher bietet Geberit zahlreiche mobile und stationäre digitale Tools zur Informationsbeschaffung, die rund um die Uhr, sieben Tage die Woche verfügbar sind.



Produktinfos für die Westentasche



Die App „Geberit Pro“ erleichtert den Alltag von Sanitärprofis auf der Baustelle oder beim Kunden und vereint zahlreiche Funktionen an einem Ort. Mit Hilfe einer umfassenden Suchfunktion finden Installateure per Textsuche, Barcodescanner oder Produkterkenner schnell zu den notwendigen Informationen. Die Ergebnisse werden übersichtlich in separaten Tabs für Produkte, Ersatzteile und Know-how angezeigt. Häufig benötigte Inhalte können lokal auf dem Smartphone-Speicher abgelegt werden und sind so jederzeit auch ohne mobile Datenverbindung verfügbar. Ein Live-Chat mit Geberit Experten sowie der Online Produktkatalog runden das Angebot der App ab, die im Apple Store für iOS Geräte bzw. bei Google Play für alle Android Smartphones verfügbar ist.



Materialbedarf und geschätzte Kosten von Installationswänden direkt auf der Baustelle berechnen



Mit der App „Geberit Installationssysteme“ können Planer und Installateure Materialbedarf und geschätzte Kosten von Installationswänden direkt auf der Baustelle berechnen. Der Nutzer wählt eine Installationswand Geberit GIS oder Duofix aus, fügt die benötigten Sanitärobjekte mit Hilfe einer Objektliste hinzu und konfiguriert diese. In wenigen Schritten wird eine Materialliste erstellt, die Installationswand grafisch visualisiert sowie die Materialkosten für ein Projekt berechnet. Die App kann auf dem Smartphone oder Tablet-PC genutzt werden und ist ab sofort bei Google Play und im Apple App Store verfügbar.



BIM-Planung mit herstellerspezifischen Daten



Zur Planungsunterstützung bietet Geberit neben den konventionellen CAD-Daten zusätzlich herstellerbezogene BIM-Daten für eine umfassende BIM-Planung mit Geberit Produkten. Die Daten bestehen aus parametrischen 3D-Modellen, die artikelspezifische Metainformationen enthalten. Die Datenpakete enthalten zudem länderspezifische Sortimente und sind in den Formaten Revit und VDI 3805 erhältlich. BIM (Building Information Modeling) ist ein intelligenter Prozess, der auf einem 3D-Modell basiert und Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer mit Informationen und Werkzeugen versorgt, die für effiziente Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und Infrastrukturen benötigt werden.



Weitere Services, die den Alltag erleichtern



Der Komplettbadanbieter liefert darüber hinaus noch viele weitere Dienste für alle Baubeteiligten, wie zum Beispiel den Geberit ProPlanner zur einfachen Planung und Kalkulation mittlerer bis größerer Projekte, Ausschreibungstexte in den gängigen Formaten auf den bekannten Portalen, hochwertige 3D-Badplandaten oder den Online Produktkatalog mit allen Produktinformationen, die auch individuell zu einem Katalog und Leistungsverzeichnis zusammengestellt werden können. Des Weiteren stehen im Bestell- und Downloadcenter sowie im Oxomi E-Paper-Portal die technischen Unterlagen, Kataloge und Broschüren auch digital zur Verfügung oder können dort im Printformat bestellt werden. Das Video Center mit Filmmaterial zur Installation, Funktion und Inbetriebnahme von Produkten, das Technik Telefon für eine kompetente Soforthilfe bei dringenden Fragen und noch viele weitere Angebote runden die umfangreichen Serviceleistungen ab.



Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller stationären und mobilen digitalen Services sind unter www.geberit.de/dienstleistungen abrufbar.

