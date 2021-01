Eine erfolgreiche Badserie erhält ein Design- und Funktionsupdate: Die Komplettbadserie Geberit Renova Plan präsentiert sich ab April 2021 mit neuen Waschtischen in reduzierten, schlanken Höhen, mit großer Ablagefläche und zusätzlichen Größen. Das Möbelportfolio wird durch ein breiteres Farbangebot und einen neuen Seitenschrank ergänzt. So bietet die Serie mit einer noch größeren Vielfalt ein umfassendes Produktsortiment für die individuelle Ausstattung von Privatbädern, Hotels und Sanitärräumen im Objektbau.



Die Badserie Geberit Renova Plan eröffnet mit ihrer Produktvielfalt zahlreiche individuelle Einrichtungsmöglichkeiten für die Badgestaltung und bietet auch passende Lösungen für Räume mit besonderen Grundrissen. Jetzt überarbeitete der europäische Marktführer von Sanitärprodukten den Waschtisch und präsentiert ihn im schlanken Design. Bei den Möbeln setzt Geberit auf ein modulares Konzept mit stilvollen Elementen, die sich beliebig kombinieren lassen.



Auch den Bestellprozess hat Geberit optimiert: Die Möbelwaschtische können nun ganz einfach im Set mit dem passenden Waschtischunterschrank geordert werden – so sind die Kunden auf der sicheren Seite.



Neue Waschtischbreiten erhältlich

Durch das Design-Update erfahren die Waschtische eine optische Aufwertung und bleiben dabei klassisch schlicht. Die Höhe der Keramik verringert sich von zwölf auf zehn Zentimeter. Außerdem verlieren die Waschtische ihre seitliche Aufkantung: Sie sind oben plan und bieten so mehr Ablagefläche für Seife, Pflegeprodukte und Co. Im neuen Design wirken die Waschtische leichter und filigraner als bisher.



Egal für welche Raumgrößen und Grundrisse – die Waschtische der Badserie Renova Plan bekommen mehr Auswahl: Neben den bestehenden Ausführungen stehen künftig auch die Größen 70 und 90 Zentimeter zur Wahl. Alle bekannten Varianten für Stand- oder Wandarmatur sowie mit oder ohne Überlauf sind weiterhin vorhanden. Bei der Serie Geberit Renova Compact steht zudem eine zusätzliche Waschtischbreite von 65 Zentimetern mit passendem Waschtischunterschrank zur Verfügung.



Attraktive neue Möbelfarben

Auch das Renova Plan Möbelprogramm hat Geberit technisch überarbeitet. Die Waschtischunterschränke sind mit einem neuen, innovativen Schubkastensystem ausgestattet. Kombiniert mit einem optional erhältlichen Raumsparsiphon kann die Schublade ohne Siphonausschnitt über die gesamte Fläche als Stauraum genutzt werden. Erweitert wird das bestehende Möbelangebot außerdem durch einen neuen Seitenschrank mit 40 Zentimetern Breite, der sich optimal mit dem Renova Plan Waschtischunterschrank kombinieren lässt.



Die Möbelelemente sind in Weiß hochglänzend und Lava matt erhältlich, als neue Oberflächen führt Geberit die Dekore Nussbaum Hickory sowie Nussbaum Hickory hell ein, die dem Bad einen natürlichen Look verleihen. Alle Badmöbel-Oberflächen bestehen aus feuchtigkeitsresistentem Material, das für den täglichen Gebrauch im Bad optimiert ist.

