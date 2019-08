Pressemitteilung BoxID: 762011 (Gebeco GmbH & Co KG)

Neuer Gebeco Erlebnis-Kreuzfahrten Katalog

Gebeco veröffentlicht neue Kombination aus Gebeco Erlebnisreise und TUI Cruises Kreuzfahrt für Südafrika

Intensive Erlebnisse an Land mit Gebeco und entspannter Urlaub auf hoher See mit TUI Cruises, das sind gleich zwei Reisen in einer eleganten Kombination. "Mit der ganz besonderen Reiseform - den Erlebnis-Kreuzfahrten - haben wir ein Reiseangebot im Programm, das perfekt ist für alle Kreuzfahrtliebhaber und Reisende, die andere Kulturen verstehen wollen," sagt Ury Steinweg, CEO von Gebeco. Die neuen Erlebnis-Kreuzfahrt Kataloge erscheinen ab dem 02.08. in den Reisebüros und enthalten Abreisetermine von Mai 2020 bis April 2021. Alle Abreisen bis Ende 2019 sind in den aktuellen Katalogen und online auf der Gebeco Website einzusehen. 34 verschiedene Erlebnis-Kreuzfahrten mit über 20 Vor- oder Nachprogrammen stehen den Gebeco Reisenden zur Verfügung. Ganz neu ist die Kombination aus einer Erlebnisreise durch Südafrika mit der neuen TUI Cruises Kreuzfahrtroute entlang der Küste Namibias. Alle Reisen sind im Internet und im Reisebüro buchbar.



Meeresbrise und Südafrika



Beeindruckende Landschaften, kulturelle Vielfalt und Begegnungen mit den Big Five: Das ganzjährige Urlaubsziel Südafrika fasziniert Reisende immer wieder von neuem.



Das Gefühl, wenn sich plötzlich eine Giraffe dem offenen Geländewagen nähert, ist einzigartig. Eine Elefantenherde aus sicherer Entfernung zu beobachten, ist für viele ein Kindheitstraum. Daher führt die neue 22-Tage-Erlebniskreuzfahrt die Gebeco Gruppe von Johannesburg über den Blyde River Canyon in den Krüger Nationalpark.



Auf fast zwei Millionen Hektar verschmelzen hier eine beispiellose Vielfalt von Lebensformen mit historischen und archäologischen Sehenswürdigkeiten. Die Gebeco Reisenden verlassen ihre Lodge früh morgens, um die besten Chancen zu haben, alle Mitglieder der Big Five zu entdeckten. Auf ihren ganztägigen Pirschfahrten erkunden sie die unterschiedlichen Bereiche des Parks und halten Ausschau nach Löwen, Büffeln, Nashörnern, Elefanten und Leoparden. Auch Wildkatzen, Giraffen, Krokodile, Nilpferde, Zebras, Affen, Warzenschweine, Springböcke und Antilopen laufen der Gruppe mit etwas Glück vor die Kameras. Nach diesen erlebnisreichen Tagen in Südafrika heißt es für die Reisenden schließlich "Leinen los!". Mit der Mein Schiff Herz sticht die Gruppe von Kapstadt aus in See. Entspannung und Genuss, Unterhaltung und Landausflüge erwarten sie. Entlang der Küste geht es zunächst nach Port Elizabeth. Die Stadt erobert die Herzen ihrer Besucher im Sturm. Farbenfrohe Graffiti- Kunstwerke, viktorianische Häuserfassaden und weite Sandstrände verzaubern die Reisenden. Spätestens wenn die Gruppe mit den Stadtbewohnern in Kontakt tritt, wird sie den liebevollen Beinamen "Friendly City" verstehen. Von hier geht es zurück über Kapstadt bis nach Walvis Bay in Namibia. Walvis Bay ist der wichtigste Hafen Namibias. Der Ort ist bekannt für sein reiches Fisch-, Austern und Langustenvorkommen. Die Gebeco Reisenden beobachten die Robben, die sich vor dem Leuchtturm am Strand tummeln und entdecken die 5.000 Jahre alte Lagune im Süden der Stadt. Hier sind eine Vielzahl von Vögeln zuhause, darunter Flamingos und Pelikane. Wenn es wieder zurück nach Kapstadt geht, liegt bereits Abschiedsschmerz in der Luft. Die Gebeco Gruppe darf sich noch über einen ereignisreichen letzten Tag in der "Mutterstadt" Kapstadt freuen. Die Weltstadt vereint Berge und Meer, Stadt und Natur, Urlaub und Abenteuer - und das Gefühl, angekommen zu sein. Die Hamburger Kreuzfahrtreederei bietet ihren Gästen auf den Südafrika- und Namibia-Fahrtrouten erstmals eine Besonderheit: Denn im Reisepreis sind bereits drei Landausflüge, die von TUI Cruises selbst veranstaltet werden, enthalten. Dazu zählt ein Transfer in die Kolonialstadt Swakopmund und anschließender Erkundung auf eigene Faust, eine Rundfahrt durch das atemberaubende Kapstadt sowie eine Küstenfahrt um Port Elizabeth.



Die Reisen unterscheiden sich in der Reihenfolge, in der die Städte während der Kreuzfahrt angefahren werden. Die Inhalte der Reisen sind identisch:



„Meeresbrise und Südafrika“, Gebeco Länder erleben

22-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 4.895 € inkl. Flüge mit Premium-Alles-Inklusive an Bord und drei inkludierten

Landausflügen

Link zur Reise: www.gebeco.de/263S106

Termine: 03.12.-24.12.2020, 17.12.2020-07.01.2021, 31.12.2020-21.01.2021, 14.01.2021-04.02.2021, 28.01.2021-

18.02.2021, 11.02.2021-04.03.2021



„Meeresbrise und Südafrika“, Gebeco Länder erleben

22-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 4.895 € inkl. Flüge mit Premium-Alles-Inklusive an Bord und drei inkludierten

Landausflügen

Link zur Reise: www.gebeco.de/263S105

Termine: 26.11.-17.12.2020, 10.12.-31.12.2020, 24.12.2020-14.01.2021, 07.01.2021-28.01.2021, 21.01.2021-

11.02.2021, 04.02.2021-25.02.2021

