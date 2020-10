Nachdem Gebeco bereits Anfang August die Fern-, Privat- und Kleingruppen-Reisekataloge veröffentlicht hatte, sind nun auch die Europa- und Aktivreise-Kataloge erschienen. Im Zuge des Marken-Refreshs präsentieren sich auch diese beiden Kataloge im neuen, frischen Design. Alle acht Gebeco-Reisekataloge sind ab sofort in den Reisebüros und auf der Website verfügbar. Alle Reisen sind bis Ende 2021 buchbar. Für das Jahr 2022 können teilweise bereits Termine vorgemerkt werden.



Europa entdecken und weltweite Rad- und Wanderreisen erleben

Gebeco startet mit über 190 Europareisen und 71 weltweiten Wander- und Radreisen in die neue Saison. Für die kommende Saison steht Europa bei Gebeco im Fokus. „Wir haben uns verstärkt auf unser Europareisen-Angebot konzentriert und aus den bei uns sonst üblichen zwei Europa-Katalogen, einen umfangreicheren mit den besten und beliebtesten Reisen zusammengestellt“, sagt Michael Knapp, CCO von Gebeco. Über 50 Europareisen finden in der Kleingruppe mit maximal 16 Reisenden statt; darunter begehrte Ziele wie Sizilien, Rom, Griechenland und Andalusien. Aber auch eher exotische Länder wie Albanien, Rumänien und Armenien gehören dazu genau wie weit über die Hälfte aller Wander- und Radreisen. „Auch wenn wir und unsere Gäste in den letzten Monaten begeistert unsere Radreisen in Deutschland gestartet haben, freuen wir uns schon darauf, demnächst wieder begehrte, weltweite Aktivreise-Klassiker umzusetzen,“ so Knapp. Dazu zählen zum Beispiel die Wanderreisen „Abenteuer Thailand“ und „Farbenprächtiges Japan“ sowie die Radreisen „Vietnam per Rad und Rikscha“ und „Marokko mit dem Rad“. „Selbstverständlich behalten wir natürlich auch unsere neuen Deutschland-Radreisen bei. Alle aktuellen Infos und Reise-Neuheiten finden unsere Gäste stets auf unserer Website“, betont Knapp.



Für alle, die Europa ohne Touristenandrang erleben wollen, hat Gebeco eine Auswahl von speziellen Europareisen konzipiert, die über die Website buchbar sind. Bei allen Gebeco-Reisen mit Abreisen bis zum 31.12.20, ist die Versicherung Covid Protect automatisch im Reisepreis inbegriffen. Für alle neuen Buchungen, die bis zum 31.12.20 mit Abreise bis zum 30.09.21 eingehen, gilt, dass sie bis 60 Tage vor der Abreise kostenlos umgebucht oder storniert werden können.

