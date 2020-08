Pressemitteilung BoxID: 811213 (Gebeco GmbH & Co KG)

Gebeco veröffentlicht Print-Kataloge für 2021 im neuen Design

Die neuen Gebeco Fern-, Privat- und piccolo Reise-Kataloge sind da

Gebeco startet mit fünf druckfrischen Reisekatalogen in die neue Reisesaison. Afrika & Orient, Amerika, Asien & Australien & Neuseeland, weltweite Privatreisen und piccolo Kleingruppen-Reisen sind die Titel der ersten Kataloge, die ab sofort in den Reisebüros und auf der Website verfügbar sind. Die neuen Europa- und Aktivreisen-Kataloge erscheinen Ende September.



Da Gebeco kürzlich einen Marken-Refresh vorgenommen hat, erscheinen die Print-Kataloge im neuen, frischen Design. Auch inhaltlich und an der Reisedarstellung hat Gebeco leichte Änderungen vorgenommen. „Unsere Kataloge präsentieren sich nun aufgeräumter, mit mehr Weiß-Anteil und mehr Leichtigkeit“, sagt Michael Knapp, CCO von Gebeco. Wichtige Buchungsinformationen sind weiterhin übersichtlich auf den Katalogseiten einsehbar. „Die aktuellsten Informationen zu Terminen und Preisen sind immer online bzw. digital zu finden“, ergänzt Knapp.



Vielfältige Reiseinspirationen in den neuen Gebeco Katalogen

„Seit über 40 Jahren bietet Gebeco Gruppenreisen weltweit, die Menschen begeistern. Expertise, Begegnungen, Nachhaltigkeit und unsere qualifizierten Reiseleiter*innen, die als wahre Gastgeber inspirierende Reiseerlebnisse schaffen – in dieser erfolgreichen Gebeco-Tradition haben wir auch unsere neuen Kataloge wieder mit vielen fantastischen Reiseerlebnissen gefüllt,“ fasst Knapp zusammen.

Die neuen Kataloge enthalten begehrte Klassiker für weltweite Reiseträume. „Alle unsere bis Ende 2021 buchbaren, weltweiten Reisen, finden unsere Gäste online auf unserer Website, genau wie alle aktuellen Reiseinfos“, sagt Knapp.

„Unsere jetzt veröffentlichten Kataloge sind mit ihren vielfältigen Reiseinspirationen die ideale Buchungshilfe für die kommende Reisesaison“, bestätigt Knapp. Bereits seit Anfang Juli führt Gebeco wieder Reisen innerhalb Europas durch. Neu sind die speziell entwickelten Europareisen, mit denen Gebeco gerade in der aktuellen Zeit, attraktive Reiseerlebnisse bietet. „Auf unserer Website haben wir für unsere Gäste viele Europareisen zusammengestellt, die auch noch spontan buchbar sind“, so Knapp.

