Auf eigenen Füßen: Gebeco und Futouris unterstützen Aufbau von gemeindebasiertem Schulungs- und Tourismusprojekt in Namibia

Futouris e.V. und Gebeco, Spezialist für weltweite Erlebnis- und Studienreisen, bauen ihr gemeinsames Engagement für bessere Lebensbedingungen einer Khwe-Gemeinde im namibischen Bwabwata National Park aus. Nach erfolgreichem Aufbau von Schulungs- und Bildungsprogrammen mit der Gemeinde seit 2013, ist das Ziel der aktuellen Partnerschaft die Weiterentwicklung hin zu einem sich selbst tragenden gemeindebasierten Schulungs- und Besucherzentrum.



Im Bwabwata-Nationalpark im nördlichen Namibia lebt die lokale Gemeinschaft der Khwe - und das bereits seit Tausenden von Jahren. Heute sehen sich die Khwe allerdings immer stärker mit den Herausforderungen der modernen Welt konfrontiert. Wertvolle kulturelle Traditionen, wie das Jagen und Sammeln in der Wildnis, drohen den Khwe verloren zu gehen, womit auch ein Verlust von wichtigen Lebensgrundlagen einhergeht. Hier setzt das gemeinsame Engagement von Gebeco und Futouris an. Die beiden Organisationen unterstützen die Gemeinde der Khwe bereits seit 2013 dabei, ihr kulturelles Wissen zu erhalten, an jüngere Generationen weiterzugeben und durch eine Einbindung des Tourismus neue Einkommensquellen zu erschließen. Hierfür wurden Ausbildungsprogramme für den Wissenstransfer von den Ältesten an nachkommende Generationen entwickelt und umgesetzt. Zudem wurden erste Programme für die Vermittlung des traditionellen Wissens an Reisende kreiert und mit Gebeco-Reisegruppen erprobt.



Nun ist es Zeit, auf eigenen Füßen zu stehen. Ziel der aktuellen Partnerschaft ist es daher, dass die Khwe ihr Projekt selbstständig leiten und langfristig ein stabiles Einkommen für ihre Gemeinde generieren können. Hierzu werden die Khwe bei der Errichtung eines sogenannten „Cultural Village“ unterstützt. Es soll ein fester Anlaufpunkt als zentrales Schulungszentrum und für den Empfang von Gästen entstehen.



„Mit diesem Projekt vereinen wir Entwicklungszusammenarbeit und touristisches Produkt: Wir unterstützen den Aufbau eines gemeindebasierten Kleinunternehmens und machen durch Besuche des Cultural Village Nachhaltigkeit für unsere Gäste direkt erlebbar.“ so Thomas Bohlander, Geschäftsführer von Gebeco.



Bei Gestaltung und Aufbau des Cultural Village erhalten die Khwe tatkräftige Unterstützung durch die lokale, gemeinnützige Organisation „Living Culture Foundation Namibia“ (LCFN). Die LCFN setzt sich für Entwicklung in ländlichen Gebieten Namibias ein, indem sie lokale Gemeinschaften dabei unterstützt, die Bewahrung und Weitergabe ihrer traditionellen Kultur mit der Schaffung neuer Einkommensmöglichkeiten im Tourismussektor zu verbinden. Dabei handelt die LCFN nach den Grundsätzen der Eigenentwicklung und -verantwortung, wonach die Organisation der lokalen Gemeinde zwar Unterstützung bietet, die Projekte jedoch von den Gemeinden selbst entwickelt und ausgeführt werden.



Zweiter wichtiger Teil des Projektes ist die Fortführung des Aufbaus von Ausbildungsprogrammen für die lokale Gemeinde. Hierbei konzentriert sich das Vorhaben auf die Bewahrung und Förderung von für den Alltag der Khwe- Gemeinde sehr wichtigem Wissen: Dem Umgang mit Wildtieren. Das Zusammenleben zwischen Menschen und Elefanten im Park gestaltet sich nicht immer einfach, da die Tiere auf der Suche nach Wasser oder Nahrung oftmals Felder der Khwe oder Zugang zu sauberem Trinkwasser zerstören. Daher wurde im Jahr 2018 bereits eine erste Schulung zur Förderung der friedlichen Koexistenz zwischen Menschen und Elefanten im Park durch Projektpartner Elephants Human Relations Aid (EHRA) umgesetzt. Dieses Vorhaben wird nun ausgebaut und zwei Mitglieder der Khwe -Gemeinde zu Elefantenexperten ausgebildet, sodass sie anschließend ihr Wissen an die Gemeinschaft weitergeben können.



Lokaler Projektpartner ist neben LCFN und EHRA auch die Gebeco-Agentur African Travel Concept (ATC), die der Khwe-Gemeinde bei der Gestaltung der Angebote für Reisende zur Seite steht.



Zu Futouris e.V.

Seit 10 Jahren steht die 2009 gegründete Nachhaltigkeitsinitiative Futouris e.V. dafür, das natürliche und kulturelle Erbe unserer Welt zu bewahren und den Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam entwickeln die bei Futouris engagierten Unternehmen Modellprojekte und Innovationen, die für mehr Verantwortung und Nachhaltigkeit im Tourismus stehen. Mitglieder des gemeinnützigen Vereins sind Mittelständler und Marktführer, nationale wie internationale Unternehmen – was sie vereint, ist ein gemeinsamer Spirit. Sie wirken nicht nur vor Ort in den Destinationen, sondern setzen die Ergebnisse auch im eigenen Unternehmen in die Praxis um. Um die höchsten Standards bei der Qualifizierung der weltweit aufgestellten Projekte zu gewährleisten, wird Futouris von einem international besetzten Wissenschaftsbeirat unterstützt, der beratend bei der Projektentwicklung mitwirkt und die Projekte akkreditiert. Der Deutsche Reiseverband (DRV) sowie der Österreichische Reiseverband (ÖRV) unterstützen die Ziele von Futouris und engagieren sich aktiv im Rahmen einer Schirmherrschaft.



Weitere Informationen unter www.futouris.org.

