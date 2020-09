Die Große Koalition hat sich bei der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) geeinigt und die bisherigen Streitpunkte ausgeräumt. Danach werden die Befugnisse von WEG-Verwaltern konkretisiert, bleiben jedoch eingeschränkt. Darüber hinaus wird mit dem geplanten Inkrafttreten im November der Sachkundenachweis für Verwalter eingeführt. Die Wohnungsunternehmen im GdW und seinen Regionalverbänden verwalten rund eine Million Wohnungen in Fremdbesitz, zusätzlich zu ihrem eigenen Bestand von insgesamt rund 6 Mio. Wohnungen.



Dazu Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW:



„Die Einigung der Koalitionspartner bei der WEG-Reform ist ein guter Kompromiss und ein Schritt in die richtige Richtung. Entscheidungen, die das Gemeinschaftseigentum in WEG betreffen, werden durch diese Reform erleichtert. Die zur Erreichung der Klimaziele notwendige energetische Sanierung, der Ausbau der E-Mobilität, Barrierereduzierungen für den altersgerechten Umbau, Einbruchsschutz und der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsinternets werden so leichter durchführbar. Positiv ist auch, dass mit dem neu eingeführten Sachkundenachweis künftig jeder Eigentümer Anspruch auf einen zertifizierten Verwalter hat. Das ist ein gutes Signal im Kampf gegen schwarze Schafe in der Branche.“



Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt als größter deutscher Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften.

