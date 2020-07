Pressemitteilung BoxID: 807848 (Gartenschau Bad Lippspringe GmbH)

"Free Waves" spielen Acoustic Pop und Folk in der Gartenschau

Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend am Donnerstag, 23. Juli, ab 18.00 Uhr

Von Rod Stewart über die Dubliners bis zu den Red Hot Chili Peppers – die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe dürfen sich am Donnerstag, 23. Juli, auf einen launigen Abend freuen. Ab 18.00 Uhr spielt das Trio „Free Waves“ ein abwechslungsreiches Feierabend-Konzert mit Acoustic Pop und Folk auf der Waldbühne Adlerwiese. Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.



„Free Waves“ sind der Sänger und Gitarrist Andrea Carbone, André Petras an der Geige und Ukulele sowie Ute Weidemann an den Drums und Percussion-Instrumenten. Gemeinsam steht dieses Trio für authentische und leidenschaftliche Live-Musik, die das Publikum mitreißt und ein tolles Konzerterlebnis verspricht.



Aufgrund der Corona-Pandemie gelten weiterhin spezielle Rahmenbedingungen für die Feierabend-Konzerte. Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Haupteingang zur Gartenschau an der Lindenstraße. Zur Einhaltung der Regeln werden die Stühle in einem Abstand von zwei Metern aufgestellt. Sobald die Konzertbesucher ihren Sitzplatz verlassen, müssen sie eine Maske tragen. Das Picknicken auf der Adlerwiese ist nicht gestattet, Platzreservierungen vorab sind nicht möglich. Ordner werden das Geschehen während des Konzertes beobachten und darauf achten, dass sich alle Besucher an die Vorgaben des Hygienekonzeptes halten.



Für das leibliche Wohl während der „Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend“ sorgt der Gastronomie-Pavillon der Fleischerei Schröder, der sich direkt an der Waldbühne Adlerweise befindet. Dort gibt es typische Imbiss-Speisen wie Pommes frites, Bratwurst und Currywurst sowie Kaltgetränke.



Der Eintritt zum Feierabend-Konzert ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen dank des günstigen Feierabend-Tickets ab 17.00 Uhr nur 6,00 Euro. Informationen zu allen weiteren Terminen der „Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend“ gibt es im Veranstaltungskalender unter www.gartenschau-badlippspringe.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (