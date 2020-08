Pressemitteilung BoxID: 811896 (Gartenkulturzentrum Niedersachsen - Park der Gärten gGmbH)

Illumination - Spezial 2020 wird verlängert

Zugabe für die Lichtshow im Park der Gärten

Die Illumination - Spezial 2020 sorgt für große Begeisterung bei den Besuchern. Dies zeigt sich nicht nur in den Rückmeldungen der Gäste in den Sozialen Medien, sondern auch in den Besucherzahlen. Nach drei Wochen Illumination – Spezial 2020 liegt die Besucherzahl schon im fünfstelligen Bereich. In den vergangenen Jahren wurde während der gesamten Laufzeit von vier Wochen eine durchschnittliche abschließende Besucherzahl von ca. 5.000 erreicht. Ursprünglich war die Illumination - Spezial 2020 vom 1. August bis zum 06. September 2020 jeweils abends geplant. Aufgrund der großen Nachfrage hat sich der Park der Gärten entschlossen, die Lichtshow bis zum 13. September 2020 zu verlängern.



„Wir freuen uns sehr, die Illumination - Spezial 2020, um eine Woche verlängern zu können. Mit den Partnern Coldewey GmbH, active blue und Latanza Events & Design ist es uns gelungen, eine einzigartige Lichtinstallation im Park der Gärten zu präsentieren, die in der jetzigen Zeit den Gästen unvergessliche Momente beschert“, sagt Christian Wandscher, Geschäftsführer Park der Gärten.



Zusätzlich bedankt sich Wandscher bei allen Besucherinnen und Besuchern für die begeisternde Resonanz und die Einhaltung der Corona-Regeln.



Das neue Jahreshighlight „Illumination – Spezial 2020“ vereint inspirierendes Gartenlicht-Design mit spannendem Eventlicht sowie originellen Kunsthäppchen zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die erstmalige Flächenweiterung in den hinteren Park und in Bereiche des Rhododendronparks sind Grundlage für die zeitgleiche Besucheranzahl von 1.500 während der Illumination - Spezial.

Da sich die richtige Stimmung erst in der Dämmerung entfaltet, sind die Öffnungszeiten des Parks während der „Illumination – Spezial 2020“ deutlich verlängert (Kasse bis 22 Uhr; Ausgänge bis 24 Uhr – das Abendticket gilt nicht).



Bei der „Illumination – Spezial 2020“ sorgen tausende Lichtquellen für stimmungsvolle sowie farbenreiche Sommerabende und verwandeln den Park zu einer außergewöhnlichen Flaniermeile. Es entsteht eine Welt voller Licht und Schatten, mal wohnlich, mal außergewöhnlich, mal künstlerisch erleuchtet. Diese Mischung aus Neuem und Bewährten, aus Licht und Kunst machen die Veranstaltung zu einem atemberaubenden und emotionalen Abendvergnügen.



Wie in den vergangenen Jahren präsentiert die Firma Detlef Coldewey aus Westerstede insbesondere im vorderen Parkbereich und in den Mustergärten neueste Gartenlicht-Trends. Tellerleuchten und Strahler rücken dabei die Gärten ins rechte Licht. Kugelleuchten, Stehleuchten und Pendelleuchten sorgen gezielt für gemütliches Licht in den lauschigen Sitzecken und laden zum Verweilen und Verschnaufen ein.



Der Schauraum beim Aussichtsturm verwandelt sich in einen Showroom mit ausgewählten Designerlampen und Lichtideen. Jeweils freitags und samstags von 19 bis 22 Uhr informieren und beraten die Lichtexperten der Firma Detlef Coldewey rund um das Thema „Licht im Garten“.



Eine einzigartige Atmosphäre herrscht auch entlang der Flaniermeile bis in den Rhododendronpark, wenn die Bäume und Sträucher von vielfarbigen Scheinwerfern der Firma active blue aus Bremen in buntes Licht getaucht werden, die für jeden unvergesslich bleibt. Erstmals lassen unzählige LED-Scheinwerfer insbesondere das Areal des Rhododendronparks zu einer außerordentlichen Leuchtkulisse erstrahlen.



Einen wahren Augenschmaus bieten auch die Kunsthäppchen von Latanza Events & Design. Ob hinreißende Ballerinen, Flatterhaftes im Pop-Up-Style oder Motten, die sich vom Licht anziehen lassen: zwischen den Bäumen, Wiesen, Wegen und im Rhododendronpark gibt es abwechslungsreiche kleine illuminierte Installationen und Szenerien zu entdecken.



Während der „Illumination – Spezial 2020“ bietet die Gastronomie im Restaurant Glashaus in der Mitte des Parks täglich ab 18 Uhr Kleinigkeiten und Snacks an.



Die Illumination eignet sich gut für einen Familienausflug, egal ob klein oder groß, jeder findet etwas, was ihn hier beeindruckt. Auch auf alle Foto- und Videografen, die mal etwas Neues vor die Linse bekommen wollen, wirkt sie förmlich wie ein Magnet.



Die Veranstaltung „Illumination – Spezial 2020“ wird von der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) und CEWE unterstützt.



Die diesjährigen Mystischen Nächte vom 11. - 13. September 2020 müssen leider aufgrund des derzeitigen Verbotes von Großveranstaltungen auf den 10. - 12. September 2021 verschoben werden.



Weitere Informationen unter www.park-der-gaerten.de oder 04403-81960.



Im Park gelten grundsätzlich die aktuellen Hygiene- und Abstandsbestimmungen für Niedersachsen.

