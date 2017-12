Exquisite Rhythmusgruppe sorgt mit wunderbaren Grooves für das richtige Feuer

Wenn sich das Jahr langsam dem Ende zuneigt und zugleich ein Konzert des arrivierten Gitarristen Richard Schumacher in Wismar ansteht, ist es an der Zeit, sich Freitag, den 16.12.2017, rot unterstrichen im Kalender einzutragen. Zum fünften Mal gastiert Gitarrist Richard Schumacher, auf Einladung von Galeristin Kristine Hamann, mit seinen erstklassigen Musikern in der Hansestadt Wismar, diesmal nicht in der Galerie Kristine Hamann, sondern in der Winterkapelle der St. Nikolai Kirche, die selbstverständlich beheizt ist. Durch seinen ausgeprägten Sinn für alles, was ein Konzert zu einem echten Erlebnis macht, wird sich das geschätzte Publikum auch dieses Jahr wieder auf spannende Groove-Trips, ekstatische sowie besinnliche Momente und jede Menge Abenteuer freuen können.



Ob frische Kompositionen aus Schumachers Feder oder geliebte Klassiker im neuen Gewand: Wie er mit sicherem Instinkt der Musik folgt, ihr nachspürt und sich immer wieder überraschen lässt, das ist stets ein unvergleichlicher Genuß – für alle Beteiligten!



Diesmal weiß er mit dem bekannten Bassisten und Komponisten Edward McLean (Söhne Mannheims, Nils Wülker) und dem jungen Drummer Burkhard Ruppaner (Joachim Witt, Lars Duppler) eine exquisite Rhythmusgruppe an seiner Seite, die mit wunderbaren Grooves für das richtige Feuer sorgen wird, mit dem Schumachers geliebte Fender Telecaster so gern gen Himmel fliegt.



Weitere Informationen und Reservierungen unter www.kristine-hamann.de, Karten sind ebenso an der Abendkasse erhältlich (solange der Vorrat reicht), Reservierungen werden privilegiert behandelt, Eintritt 16 Euro.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren