Pressemitteilung BoxID: 806517 (GALERIE FRANK FLUEGEL)

MR. BRAINWASH | Stay Strong Swiss | Neue Edition veröffentlicht

Mr. Brainwash Street Art bei Galerie Frank Fluegel

GALERIE FRANK FLUEGEL und Mr. Brainwash freuen sich ein exklusives neues Werk mit dem Titel "Stay Strong Swiss" zu präsentieren, das als limitierte Auflage im Siebdruck auf Papier nur bei GALERIE FRANK FLUEGEL angeboten wird. Es gibt auch zwei Original Leinwand Werke des Motives.



Jedes Werk ist vom Künstler signiert und nummeriert.



Mr. Brainwash (b. 1966)

Stay Strong Swiss

Silkscreen on paper

30 x 22 inches (76.2 x 55.9 cm)

Edition of 85

Signed | Numbered



GALERIE FRANK FLUEGEL vertritt seit 2012 den Künstler Mr. Brainwash im deutschsprachigen Raum. In der Filiale in Kitzbühel werden in den Wintermonaten neue Arbeiten, alles Unikate auf Papier, gezeigt.



Nach dem Auktionsrekord in London für ein Banksy Gemälde bei Sothebys in London gerät die Street Art immer mehr in den Fokus der Sammler.



Geboren 1966 als Thierry Guetta in Garges-lès-Gonesse bei Paris lebt er seit seinem 15. Lebensjahr in Los Angeles. In Los Angeles fand 2008 die erste Ausstellung „Life ist Beautiful“ statt und wurde schnell zum Publikumsmagnet mit mehr als 50.000 Besuchern.

2009 beauftragte Madonna Mr. Brainwash mit der Gestaltung des Albumcovers “Celebration”.

2010 kam der Durchbruch: Mr. Brainwash wurde durch den vielfach ausgezeichneten und für den Oscar nominierten Dokumentarfilm „Exit Through the Gift Shop“ berühmt, in dem er seinen Freund und Street Art Legende Banksy bei der Arbeit begleitete. Dadurch gelangte auch er in die Street Art Szene und begann, Kunst zu schaffen. Ab diesem Zeitpunkt war Mr. Brainwash ein Phänomen, ein Superstar, der im Rekordtempo die Kunstwelt eroberte.



Im Februar 2010 wurde die zweite Ausstellung „Life Is Beautiful: Icons“ in New York auf 1,400 m2 eröffnet und war nach wenigen Tagen ausverkauft.

Es folgten zahlreiche Ausstellungen in England, Deutschland, Frankreich und zuletzt in Seoul. Gerade erschienen ist ein längeres Interview in der Paris Match.



Mit Stencils Schablonen-Graffiti sowie Siebdrucken und Motiven der Popkultur analog zu Warhol hat der Künstler die Urban Art von der Straße ins Wohnzimmer geholt und beide Kunstrichtungen miteinander verschmolzen. Die überraschenden Werke mischen grelle Farben in jeglichen Kombinationen mit bisweilen kontroversen Inhalten. Das Ganze ausgeführt in Mixed Media mit Sprayfarbe, Malerei und Collagetechnik und angereichert mit ironischen Anspielungen, hinter denen sich häufig eine politisch-soziale Message verbirgt.



Galerie Frank Fluegel

Obere Woerthstrasse 12

90403 Nuernberg

https://www.frankfluegel.com

