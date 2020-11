Am 24. Oktober 2020 ging es auf dem Online GABAL Impulstag 2020 einen Tag lang um Digitalisierung, Kundenzentrierung, Buyer-Personas, Online Marketing Strategie und die Markenbotschaft. Dabei konzentrierte sich das Programm auf drei Expert*innen am Vormittag. Die Teilnehmenden konnten die Themen in den Nachmittag-Sessions vertiefen.



Die Keynote hielt Andera Gadeib, die der Frage nachging, wie wir den digitalen Wandel intelligent gestalten können, damit der Mensch auch weiterhin das Maß aller Dinge bleibt. Sie warb dafür, mit dem Helikopterblick ein positives Verständnis für technische Innovationen zu entwickeln. Wie man mit Traffic-Strategien für kleines Budget das eigene Business vermarktet, war anschließend das Thema von Lars Pilawski. Um das Digitale Lead Management als Umsatz-Booster ging es danach bei Daniel Hertneck. Er empfiehlt, die Marktkommunikation und die vertrieblichen Prozesse eng aufeinander abzustimmen, um auch künftig erfolgreich Neukunden zu gewinnen. Mit der Marke ein „Leuchtfeuer“ sein, war das Thema bei Sabine Hugger, die kurzfristig für ihren Kollegen Andreas Klein einsprang. Um zu einer perfekten Marketing-Botschaft zu kommen, muss zuerst analysiert werden, was der Kunde braucht und wie man ihn dort abholen kann.



Am Nachmittag standen die Expert*innen den Teilnehmenden Rede und Antwort. Es gab intensiven Dialog zwischen den Teilnehmenden und den Expert*innen.



"Tolle Organisation, herzliche Atmosphäre, mega Moderation", so das Feedback eines Teilnehmenden zum vorerst letzten GABAL Impulstag, der an einem letzten Oktoberwochenende stattfinden wird und der Premiere als Online Event war. Ganze 88 Prozent der Teilnehmenden bewerteten die Videokonferenz mit sehr gut!



Der nächste GABAL Impulstag soll wieder in Präsenz, in Frankfurt/Main, stattfinden. Am Samstag, 12. Juni 2021, lautet das Thema: Glück in Zeiten des Umbruchs.

(lifePR) (