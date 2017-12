Familien sind am Ring willkommen

Vom 29. Juni – 01. Juli 2018 ist es wieder so weit: packender Motorsport, eine der größten Industriemessen sowie das mehrtägige Truck-Rock-Open-Air-Festival: all das bekommen die Besucher des Int. ADAC Truck-Grand-Prix auch im kommenden Jahr wieder am Nürburgring geboten.Dabei hält der veranstaltende ADAC Mittelrhein vor Weihnachten wieder attraktive Angebote bereit. Beim Familienticket lassen sich beispielsweise bis zu 86 Euro sparen. In der Kategorie Silber zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder (13 – 17 Jahre) 139,90 Euro statt 225,90 Euro im Einzelpreis, in der Kategorie Bronze 89,90 Euro statt 169,90 Euro. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben in beiden Kategorien freien Eintritt und ein Parkticket zu 36,90 Euro ist auch schon inkludiert.Noch bis zum 31. Dezember können Motorsportbegeisterte auch unter dem Motto „Gold kaufen - Silber zahlen“ Geld sparen. Wochenendtickets der „Gold-Kategorie“ können einmalig zum Preis der günstigeren „Silber-Kategorie“ erworben werden.Und auch für alle, die auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk sind, gibt es ein Angebot. Das Erlebnis-Ticket bietet die Möglichkeit, am Veranstaltungs-Donnerstag als Beifahrer eines Top-Piloten in einem Racetruck mehrere Runden im Renntempo über den Nürburgring zu drehen. Eine sagenhafte Erfahrung, denn die rund 1200-PS-starken Boliden stehen einem klassischen Rennwagen in der Beschleunigung kaum nach.Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich der Int. ADAC Truck-Grand-Prix auch abseits der Motorsportwelt einen Namen gemacht hat. Vor allem das Truck-Rock Open-Air-Festival ist für alle Fans ein wichtiger Bestandteil der mehrtägigen Veranstaltung geworden.Im für alle Besucher offenen Fahrerlager kann den Mechanikern über die Schulter geschaut oder eine der vielen Attraktionen der zahlreichen Aussteller hautnah erlebt werden. Lkw-Hersteller und Zubehör-Firmen präsentieren im Rahmen des Int. ADAC Truck-Grand-Prix ihre Produktpalette.Ein Tagesticket ist bereits ab 15 Euro verfügbar, das Wochenendticket gibt es schon ab 43,00 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0261/1303 300 (werktags 8-18 Uhr und samstags 9-13 Uhr), auf unserer Homepage: www.truck-grand-prix.de oder via Facebook: www.facebook.com/...