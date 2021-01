Hinter der erfolgreichen Firma der Futurplus GmbH steckt der Name Bekir Berkant Güner. Ein Experte auf dem Bereich der Immobilien und jemand, der sich auskennt. Aber was sind eigentlich die wichtigsten Tipps von jemanden, der die Branche kennt und bereits wichtige Erfahrungen sammeln konnte?



An erster Stelle nennt Bekir Berkant Güner: Holen Sie sich Angebote. Nur so kann man Bewertungen bekommen und sich erfolgreich in der Branche etablieren. Nehmen Sie an Schulungen, Coachings, Webinaren, Seminaren teil, lesen Sie Bücher und bilden Sie sich so weiter, dass Sie die nächsten Schritte kennen. Nur so kann man sich in der Branche vom Rest abgrenzen. Dies trifft, so erklärt Bekir Berkant Güner, sowohl auf einzelne Makler zu, aber auch auf Firmen, wie eben die Futurplus GmbH.



Ein weiterer wichtiger Tipp ist die genaue Analyse des Marktes. Nehmen Sie sich vor der Vermarktung Zeit, um den Zielmarkt zu identifizieren, rät Bekir Berkant Güner. Dazu gehören unter anderem auch die neusten Trends in Bezug auf das Marketing der Kunden und des Unternehmens. Wissen Sie, welche Marketing- und Werbemethoden für Ihren Kunden am besten geeignet sind? Wissen Sie, wie Sie den Verkäufer bitten können, in ein Marketingprogramm zu investieren, wenn dies Ihre Richtlinie für Immobilienagenturen ist? Nur mit diesen Antworten kann man sich etwas in der Welt der Immobilien aufbauen und stets den Konkurrenten einen Schritt voraus sein.



Wer gute Bewertungen bekommen möchte und sich in der Branche bekannt machen will, muss zuerst die Kunden zufriedenstellen. Können Sie die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Käufer gut identifizieren? Wissen Sie, wie Sie die Bedürfnisse von den Bedürfnissen trennen können? Nur wer hier über die grundlegenden Tipps und das Wissen verfügt, kann sich etablieren. Bekir Berkant Güner rät, den Kunden genau zu analysieren und so auch die Psychologie hinter den Immobilien zu verstehen. Es ist ein Gesamtpaket, das es zu beherrschen gilt, wenn man Großes erreichen will. Ein Fakt, der auch die Futurplus GmbH stark zu prägen scheint.



Ein gewisses Verhandlungsgeschick ist für Bekir Berkant Güner ebenfalls weit oben auf der Liste. Sind Sie gut darin, Angebote von Ihren Käufern zu erhalten? Können Sie diese Angebote aushandeln, um die besten Ergebnisse für Ihre Verkäufer zu erzielen? Es gibt unzählige Bücher und Inhalte über Verhandlungen und viele Möglichkeiten, das Thema zu verbessern. Um langfristig erfolgreich zu sein, nutzen Sie jede Gelegenheit, um ein Top-Verhandlungsführer zu werden, rät Bekir Berkant Güner.

