Smart Paper: FUNKE startet individualisierte Zeitung für Werbekunden

Werbekunden können ihre gewünschte Zielgruppe ab sofort persönlich und namentlich über ein neues Printprodukt adressieren. Die Inhalte können für jeden einzelnen Leser und je Region angepasst werden. Eine innovative und intelligente Kombination aus Abonnentendaten, Content und neuer Drucktechnologie macht eine zielgerichtete Ansprache möglich.



FUNKE startet die bundesweit erste personalisierte Zeitung - das Smart Paper. Werbekunden können mit dem Produkt ihr gewünschtes Thema auf mindestens acht Zeitungsseiten präsentieren - mit zwei bislang im deutschen Markt einzigartigen Features: Jeder Leser lässt sich dank einer Kombination aus Datenbank und Digitaldruck individuell persönlich und namentlich, zum Beispiel über ein Grußwort, ansprechen. Die Werbepartner können zielgenau ihre gewünschten Leser aus dem FUNKE-Abonnenten-Adresspool ansprechen, zum Beispiel differenziert nach Alter, Wohnsituation oder finanzieller Situation, was Streuverluste nahezu ausschließt. Gebrandet wird das Smart Paper dann mit derjenigen FUNKE-Tageszeitungsmarke, die in dem vom Kunden gewünschten Gebiet erscheint. Das Produkt wird per Post zugestellt.



Die erste Zeitung wird bis zum 18. Juli ausgeliefert. Premieren-Kunde ist die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG - weitere Kundenzusagen liegen bereits vor. Das Konzept für Smart Paper wurde bei FUNKE komplett Inhouse entwickelt. Federführend ist die Vermarktung FUNKE Sales in enger Zusammenarbeit mit FUNKE Druck.



"Smart Paper zeigt deutlich, dass noch immer neue innovative Werbeformate für die Gattung Print möglich sind", sagt Ingo van Holt, Geschäftsleiter der Vermarktung innerhalb von FUNKE Sales.



Zunächst wird das Produkt vornehmlich nationalen Werbekunden angeboten. Dank der guten Resonanz soll Smart Paper nun auch für die regionale Vermarktung geöffnet werden. "Mit Smart Paper verbinden wir die faszinierenden Möglichkeiten von Big Data mit der Strahlkraft eines Printproduktes, wie es in dieser Form bislang noch niemand umgesetzt hat", sagt Evangelos Botinos, Leiter National Sales. "Schon die ersten Buchungen zeigen, dass für innovative Werbeformate enormes Potential vorhanden ist, was über das klassische Print-Budget hinausgeht."



Dr. Klemens Berktold, Geschäftsführer FUNKE Druck, ergänzt: "Neue Technologien ermöglichen den Druck von Zeitungen mit variablen Daten - und das schon ab einem Exemplar Auflage. Jetzt freuen wir uns über die personalisierte Zeitung in Großauflage als innovatives Werbemittel. Diese begründet für den Druckbereich eine neue Produktgruppe für interne und externe Kunden."



"Für uns als Marktführer in der Immobilien-Verrentung ist das Smart Paper eine hervorragende Möglichkeit, unsere Kunden gezielt anzusprechen. So erreichen wir passgenau die Senioren mit Immobilieneigentum, für die eine Verrentung infrage kommt", sagt Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leibrenten AG.

