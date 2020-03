Pressemitteilung BoxID: 789581 (FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA)

FUNKEs Digitalagentur cleverdigital expandiert in den Norden und startet Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt

Die Full-Service Digitalagentur cleverdigital bietet in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt zukünftig ihre digitalen Lösungen auch in der Hansestadt und Umgebung an. FUNKEs Digitalagentur expandiert damit nach erfolgreichem Markteintritt in Nordrhein-Westfalen nun in den norddeutschen Markt und setzt dabei mit dem Hamburger Abendblatt auf einen starken Partner.



„Wir haben uns für cleverdigital als Kooperationspartner entschieden, um unser digitales Geschäft zu erweitern“, sagt Claas Schmedtje, Geschäftsführer der Zeitungsgruppe Hamburg. „Mit unserem Website-Service haben wir in den vergangenen Jahren erfolgreich auf dem Markt gearbeitet. Durch die Kooperation mit cleverdigital können wir unseren Kunden in der Hansestadt und Umgebung nun ein noch attraktiveres Angebot machen.“



Denn der ursprünglich bereits vertriebene Website-Service wird in Hamburg nun durch weitere Leistungen und Produkte ergänzt. Das cleverdigital-Team um Leiterin Bettina Buschmeyer bietet seinen Kunden alle Dienstleistungen rund um den digitalen Auftritt aus einer Hand. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) erhalten eine 360-Grad-Betreuung von der Gestaltung einer neuen Unternehmenswebsite über intelligente Shop-Lösungen bis hin zu zielgruppengenauen Online- und Content-Marketing-Maßnahmen. Die Konzeption und Erstellung von Webseiten bleibt daher weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Angebots des Hamburger Abendblatts, wird jedoch ergänzt um weitere, wichtige digitale Services.



„Wir unterstützen besonders KMU bei der optimalen Ausrichtung ihres Unternehmens in die digitale Zukunft“, sagt Bettina Buschmeyer, Leiterin der Full-Service Digitalagentur. „Mit der starken Marke Hamburger Abendblatt, als Siegel für Qualität und Regionalität, haben wir optimale Bedingungen, um nach dem erfolgreichen Start von cleverdigital in Nordrhein-Westfalen auch im Norden zu einem der führenden Anbietern im Markt der Online-Agenturen für KMU zu werden.”



Für die erfolgreiche Arbeit zwischen cleverdigital und dem Hamburger Abendblatt setzt das Team auf die jeweiligen Fachkompetenzen vor Ort, denn die enge Zusammenarbeit sorgt für eine optimale Kundenbetreuung sowie eine schnelle Umsetzung der Kundenprojekte.

