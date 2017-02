FUNKE-App "Discover TV DIGITAL" erhält internationalen Designpreis

Die TV-Programm-App „Discover TV DIGITAL" hat erneut einen international bedeutenden Preis gewonnen. Die lernfähige App wurde mit dem renommierten iF DESIGN AWARD 2017 in der Disziplin „Communication", Kategorie „Mobile App Design" ausgezeichnet.



Eine 58-köpfige, international besetzte und unabhängige Jury würdigte die innovative Nutzerführung der App, die umfangreiche Programminformationen und persönliche Empfehlungen für über 400 Free- und Pay-TV-Sender bietet. Nutzer können Sendungen bewerten und erhalten so individuell auf den eigenen Geschmack zugeschnittene Programm-Vorschläge. Daneben sehen die User exklusive Tipps der TV DIGITAL-Redaktion und Inhalte, die bei anderen Nutzern der „Discover TV DIGITAL"-App besonders beliebt sind.



Die App der FUNKE Digital TV Guide GmbH setzte sich beim iF DESIGN AWARD 2017 gegen große und starke Konkurrenz durch: Die Juroren von Deutschlands ältester unabhängiger Design-Institution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergaben die Preise unter 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern.



Nach der Auszeichnung als „Best Entertainment App" auf der Apps World London im Oktober 2016 erhielt „Discover TV DIGITAL" damit den nächsten weltweit angesehenen Preis. „Wir freuen uns sehr, dass unsere App erneut auf internationaler Ebene ausgezeichnet wird und damit bereits zum zweiten Mal einen der renommiertesten App-Preise erhält", sagt Stephan Zech, Geschäftsführer der FUNKE Digital TV Guide GmbH und Verlagsleiter TV DIGITAL.



Die App ist sowohl im App Store als auch im Play Store zum kostenlosen Download erhältlich:



App Store (Apple): https://itunes.apple.com/de/app/discover-tv-digital/id1130333441?mt=8



Play Store (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tvdigital.discovery.sky



Über FUNKE Digital TV Guide



Die Tochtergesellschaft der FUNKE Programmzeitschriften GmbH entwickelt personalisierbare Empfehlungstechnologien und Content Discovery-Lösungen für TV- und Online-Video-Inhalte (Mediatheken, VOD). In Kooperation mit TV DIGITAL und anderen Publikationen der FUNKE MEDIENGRUPPE bietet FDTVG Herstellern von Unterhaltungselektronik und Netzbetreibern flexible Lösungen zur Bereitstellung redaktioneller Inhalte sowie für zielgerichtete und personalisierbare Werbung. Mehr Informationen unter http://corp.watchmi.tv

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH

Die FUNKE MEDIENGRUPPE ist auf dem Weg, das beste Medienhaus in Deutschland zu werden. Der Fokus liegt auf zwei Geschäftsfeldern: Regionalmedien sowie Frauen- und Programmzeitschriften. Mehr als 1.500 Journalisten und rund 4.000 "Medienmacher" arbeiten bei FUNKE. In Deutschland gibt das Unternehmen Tageszeitungen in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen heraus, darunter "Berliner Morgenpost", "Braunschweiger Zeitung", "Hamburger Abendblatt", "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und "Thüringer Allgemeine". Im Magazinbereich gehört FUNKE zu den größten Anbietern. Zum Portfolio zählen Titel wie "Hörzu", "Gong", "TV Digital", "die aktuelle", "Frau im Spiegel" oder "Bild der Frau". Hinzu kommen zahlreiche Rätsel- und Spezialzeitschriften sowie Lebensart-Magazine. An allen ihren Tageszeitungsstandorten gibt die FUNKE-Gruppe die jeweils führenden Anzeigenblätter heraus. In NRW hält FUNKE Mehrheitsbeteiligungen an lokalen Radiosendern. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch auf dem österreichischen Zeitungsmarkt engagiert ("Kronen Zeitung", "Kurier").

