AZUBIYO startet WhatsApp Stellen-Alarm für Schüler

28.01.19

Ab sofort haben Schüler die Möglichkeit, sich per WhatsApp über freie Ausbildungsstellen und Duale Studienplätze zu informieren. Das FUNKE-Jobportal AZUBIYO ist die erste Ausbildungsbörse in Deutschland, die diesen Service anbietet und trifft genau das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppe. Laut der JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest nutzen 95 Prozent der Schüler zwischen zwölf und 19 Jahren den Messenger-Dienst mehrmals pro Woche, 82 Prozent sogar täglich.



Um den WhatsApp Stellen-Alarm zu erhalten, speichern registrierte Nutzer ihre Suche auf www.azubiyo.de und bekommen regelmäßig passende Stellenangebote auf ihr Smartphone gesendet. Das vereinfacht Schülern die Suche nach einem Ausbildungsplatz und ermöglicht Ausbildungsbetrieben eine direkte und bequeme Informationsmöglichkeit.



„Wir unterstützen Jugendliche bei ihrer Ausbildungssuche und passen unser Angebot regelmäßig an die Gewohnheiten der Zielgruppe an. WhatsApp als zusätzlichen Kommunikationskanal einzusetzen, liegt bei der stetig steigenden Anzahl mobiler Nutzer nahe“, erklärt AZUBIYO-Gründer und Geschäftsführer Florian Schardt. Etwa 58 Prozent der Zugriffe auf azubiyo.de erfolgen aktuell von mobilen Endgeräten.



AZUBIYO baut in Zukunft das Angebot um WhatsApp stetig aus, um die Kontaktaufnahme zwischen Betrieben und Bewerbern weiter zu erleichtern. Zahlreiche Nutzer abonnieren den Dienst bereits, jede versendete WhatsApp-Nachricht führt zu rund 1,5 Stellenanzeigen-Aufrufen.



Über AZUBIYO:

Florian Schardt und Joachim Geitner gründeten 2009 in München die AZUBIYO GmbH. Die Recruiting-Plattform bringt über ein wissenschaftlich fundiertes Matching-Verfahren Schüler mit passenden Arbeitgebern, Ausbildungsplätzen und Dualen Studienplätzen zusammen. Die Jobbörse mit rund 80.000 freien Stellen verzeichnet etwa 1,8 Millionen Visits im Monat. Neben dem Stellenmarkt informiert AZUBIYO zu allen Themen rund um Jobprofile, Berufswahl und Bewerbung. Downloadmaterial und Arbeitshefte für Schulen runden den integrativen Ansatz ab. AZUBIYO steht für Qualität und passgenaue Ausbildungsvorschläge auf höchstem Niveau und wurde dafür 2011 von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten als „Ausgewählter Ort“ ausgezeichnet.

Seit 2015 gehört das Unternehmen zur FUNKE MEDIENGRUPPE.

(lifePR) (