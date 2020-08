Pressemitteilung BoxID: 809643 (Fundació Mallorca Turisme)

Mallorcas Tourismusminister lobt vorbildliche Einhaltung von Hygieneauflagen

Hoteliers arbeiten gewissenhaft - Touristen und Einheimische fühlen sich sicher

Die Maßnahmen zur Eindämmung der weltweiten Covid-19 Pandemie und damit zum Schutz von Touristen und Einheimischen werden auf der Urlaubsinsel Mallorca beispielhaft umgesetzt und in allen Bereichen, sowohl privat als auch öffentlich, gewissenhaft eingehalten. Dies bestätigt die Fundació Mallorca Turisme. Umfragen bekräftigen: Bürger und Gäste fühlen sich sicher.



Unterdurchschnittliche Covid-19-Infektionszahlen, sowohl in Spanien als auch in Europa, belegen: Mallorca hat seinen Neustart im Tourismus professionell vorbereitet und verantwortungsvoll umgesetzt. Regierung wie auch Privatwirtschaft haben sämtliche Infrastrukturen im Sinne höchstmöglicher Gesundheit angepasst und halten entsprechende Maßnahmen gewissenhaft ein.



57 Prozent der Inselhotels sind derzeit in Betrieb. Sieben Wochen nach Rückkehr der ersten Touristen auf die beliebte Baleareninsel resümiert Andreu Serra, Mallorcas Tourismusminister:



“Wir können sagen, dass sich der Tourismussektor wie auch das gesamte Leben auf Mallorca sehr gut an die neue Normalität angepasst haben. Die Bevölkerung sowie die große Mehrheit unserer Besucher zeigen Verantwortung und befolgen die festgelegten Bestimmungen. Dies wird durch die niedrigen Infektionsraten belegt. Der Grad der Zufriedenheit der Gäste ist sehr hoch. Einige von ihnen haben sogar gesagt, dass sie sich auf unserer Insel aufgrund des hohen Niveaus der Maßnahmen sowie der Einhaltung und Kontrolle der Vorschriften sicherer fühlen als in ihrem eigenen Land. Das gibt uns Bestätigung und Zuversicht, dass wir diese Zeit überstehen können, die für die ganze Welt eine Herausforderung darstellt”. Das Ende der Krankheit sieht Andreu Serra als gemeinsame Aufgabe: „Hier müssen Insulaner, Touristen und Behörden an einem Strang ziehen.“ Damit bietet Mallorca seinen Urlaubern aus der ganzen Welt auch in dieser Ausnahmesituation gewohnte Erholungsmöglichkeiten von hoher Qualität.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (