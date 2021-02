Die Gruppenphase der European League biegt langsam auf die Zielgerade ein und morgen empfangen die Füchse Berlin den französischen Vertreter USAM Nimes Gard (18.45 Uhr, DAZN).



Nimes reist als Tabellenzweiter der Gruppe B in den Fuchsbau zum ersten Vergleich der beiden Mannschaften. Das Spiel in Frankreich konnte aufgrund von Corona-Maßnahmen bisher noch nicht stattfinden. Vier Siege und zwei Niederlagen verbuchten die Gäste bisher in der Gruppenphase, während die Füchse noch ungeschlagen sind und erst einen Punkt gegen Bukarest abgaben. In der heimischen StarLigue ist die Mannschaft von Franck Maurice Sechster. Am vergangenen Freitag setzte es bereits die fünfte Niederlage.



Füchse-Trainer Jaron Siewert sieht nach der bitteren Niederlage beim HC Erlangen morgen Verbesserungsbedarf: „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihr letztes Ligaspiel verloren haben. Beide Mannschaften haben einiges gut zu machen und werden mit ordentlich Kampfgeist und Motivation ins Spiel gehen.“



Nimes kommt über einen starken Positionsangriff und hat u.a. mit Michael Gigou und Vid Kavticnik eine Menge Handballerfahrung auf den Außenpositionen in den eigenen Reihen. Topscorer der Gäste ist Rechtsaußen Mohamed Hisham Sanad mit 21 Treffern, sein ägyptischer Landsmann Ahmet Hesham Elsayed (Rückraum Mitte) kommt auf 19 Tore.

