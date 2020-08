Pressemitteilung BoxID: 812773 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Wechsel auf der Pressestelle der Füchse Berlin

Die Füchse Berlin werden mit einem neuen Pressesprecher in die Spielzeit 20/21 gehen. Der aktuelle Pressesprecher Kevin Walter und der Hauptstadtclub gehen nach zwei Jahren Zusammenarbeit von nun an getrennte Wege. Die Nachfolge wird Kim Martin Heeß, der zuvor für den Zweitligisten TV Hüttenberg verantwortlich war, antreten.



Seit der Saison 18/19 leitet Kevin Walter die Presseangelegenheiten der Berliner Handballer. Nach zwei intensiven Jahren zieht es den 27-jährigen aus persönlichen Gründen weg aus Berlin in seine Heimat zurück. „Es waren sehr emotionale, lehrreiche und vor allem familiäre Jahre bei den Füchsen. Ich danke allen Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit und wünsche dem Verein den größtmöglichen Erfolg in der Zukunft. Ich bin stolz darauf ein Teil der Füchse-Familie gewesen zu sein“, so Kevin Walter zu seiner Zeit in Berlin.



Von nun an wird Kim Martin Heeß, der vom Zweitligisten TV Hüttenberg in die Hauptstadt kommt, die Aufgaben im Bereich der Presse übernehmen. Der 30-jährige war in den vergangenen Wochen bereits an der Seite von Kevin Walter unterwegs, um in alle Aufgaben umfangreich eingearbeitet zu werden. Heeß zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich auf eine spannende Zeit bei den Füchsen. Als ich vor elf Jahren meine Heimat Bad Belzig verließ, war es immer ein Wunsch von mir, wieder in die Region zurückzukehren.“

