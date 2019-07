Pressemitteilung BoxID: 758915 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Torhüter Ivan Ereš kommt in die Hauptstadt

Die Füchse Berlin haben sich mit Ivan Ereš ein großes Torhütertalent gesichert. Der 21-jährige Kroate wird in der kommenden Saison für die 2. Mannschaft in der 3.Liga im Tor stehen und zudem bereits ersten Kontakt zum Profiteam haben. Ereš kommt von RK Spačva Vinkovci aus Kroatien zu den Füchsen Berlin.



Ivan Ereš ist ein kroatisches Torhütertalent, dass sich in den vergangenen Jahren durch gute Leistungen im Profibereich immer wieder ins Rampenlicht spielen konnte. Mit dem Wechsel nach Berlin macht der Nachwuchsspieler nun den nächsten großen Schritt in seiner noch jungen Karriere. Er wird hauptsächlich in der 2. Mannschaft unter Trainer Anel Mahmutefendic eingesetzt werden. Über diesen Schritt soll er Spielpraxis sammeln und im Training auch die ersten Kontakte zu den Profis der Füchse erhalten.



„Wir freuen uns eines der größten Torhütertalente in Berlin begrüßen zu dürfen. Er wollte unbedingt nach Berlin kommen und wir sind davon überzeugt, dass er die Lücke, die Fredrik Genz hinterlassen hat, schließen kann“, so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Ereš konnte beim Probetraining in Berlin einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der aktuelle U20-Nationalspieler hat bereits rund 40 U-Länderspiele mit dem kroatischen Nachwuchs auf seinem Konto. Den größten internationalen Erfolg erreichte er durch den Gewinn der Silbermedaille bei der U18-EM 2016.



Doch auch auf nationaler Ebene war der 21-jährige bereits erfolgreich. Er wurde in der Saison 2015/2016 Bosnischer Meister und erreichte im selben und darauffolgenden Jahr jeweils das Pokalfinale mit seinem damaligen Verein HRK Izviđač. Das Nachwuchstalent freut sich auf seine neue Herausforderung in Berlin: „Ich wollte unbedingt zu den Füchsen Berlin, da in Kroatien dieser Verein den besten Ruf überhaupt in Sachen Ausbildung genießt. Deshalb freue ich mich unglaublich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass ich mich hier, wie bereits viele deutsche Talente zuvor, optimal weiterentwickeln kann.“

