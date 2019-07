Pressemitteilung BoxID: 759844 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Ticketverkauf der ersten Heimspiele

Heute starten die Profis in ihr Trainingslager nach Lübbenau und die Jugend beginnt mit der Saisonvorbereitung. Für das Team von Velimir Petkovic stehen am 17. und 18.08. die ersten Runden des DHB-Pokals an. Am 25.08. geht es dann auch endlich wieder in der Bundesliga um wichtige Punkte. Heute startet bereits der Ticketverkauf für die ersten beiden Heimspiele im Fuchsbau!



Trainingslagerstart in Lübbenau, Vorbereitungsstart der Jungfüchse und der Ticketverkaufsstart für die ersten beiden Heimspiele in der LIQUI MOLY HBL 19/20. Dieser Montag hat es bei den Füchsen Berlin in sich. Auf dem Weg zu den ersten Pflichtspielen am 17. Und 18. August im DHB-Pokal wartet in diesen Tagen das Trainingslager für unsere Profis. Nachdem die ersten Runden im Pokal absolviert sind, steht eine Woche später der Bundesligastart ins Haus. Für die Füchse beginnt der Ligabetrieb am 25.08.



Die ersten vier Spieltage wurden bereits terminiert. Am 1. Spieltag müssen unsere Füchse in Leipzig gegen den DHfK antreten. Am 01. und 04.09. folgen dann zwei Heimspiele. Zuerst messen sich die Berliner mit dem HC Erlangen und drei Tage später kommt der TSV GWD Minden in den Fuchsbau. Für diese beiden Begegnungen könnt ihr euch nun die Tickets sichern. Nach den beiden Heimspielen treten die Füchse am 08.09. in Göppingen an.

