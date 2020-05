Pressemitteilung BoxID: 800041 (Füchse Berlin Handball GmbH)

Kretzsche im Füchse-Podcast

In Folge sechs vom Reviergeflüster hat sich Till Mildebrath den Vorstand Sport der Füchse Berlin, Stefan Kretzschmar ans Telefon geholt. Die beiden sprechen unter anderem über das Engagement von Kretzschmar beim Hauptstadtclub. Die neue Folge Reviergeflüster gibt es ab sofort auf der Füchse-Homepage zum Download, auf Spotify und bei Apple Podcasts.



Seit Januar dieses Jahres ist Stefan Kretzschmar in seinem Amt als Vorstand Sport bei den Füchsen, im Podcast erzählt er von seinem „Homecoming“ und erklärt was seine Aufgaben als Vorstand Sport sind. Zudem spricht Kretzsche über sein in der Vergangenheit nicht immer freundschaftliches Verhältnis mit dem Berliner Geschäftsführer Bob Hanning, wie die heutige Zusammenarbeit funktioniert und welche gemeinsamen Ziele und Visionen die beiden mit dem Hauptstadtclub haben.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (