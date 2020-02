Pressemitteilung BoxID: 787619 (Füchse Berlin Handball GmbH)

EHF-Cup in Spanien

Die Füchse Berlin haben am morgigen Samstagabend die nächste Aufgabe im EHF-Cup vor der Brust. Um 19:00 Uhr muss das Team von Velimir Petkovic beim spanischen Vertreter von BM Logroño La Rioja antreten. Mit einem Sieg können die Berliner einen wichtigen Schritt in Richtung Final Four im Fuchsbau machen. Die Begegnung ist live auf DAZN zu verfolgen.



Erst gestern waren die Füchse in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga gefordert. Bei GWD Minden unterlag der Hauptstadtclub nach einer schwachen Leistung mit 25:30 und musste somit den ersten ernsten Rückschlag im Jahr 2020 hinnehmen. Doch viel Zeit im Nachgang bleibt nicht. Keine 48 Stunden nach Abpfiff in Lübbecke kommt es morgen zur nächsten Herausforderung für die Berliner. Um 19:00 Uhr werden sie im EHF-Cup bei BM Logroño La Rioja um wichtige Punkte in der Gruppenphase kämpfen.



Mit aktuell 3:1-Punkten führt das Team von Velimir Petkovic die Gruppe D vor den punktgleichen Ungarn von Grundfos Tatabanya an. Der morgige Gegner liegt mit 1:3-Punkten dahinter. Bei dieser Ausgangslage wird die Bedeutung der morgigen Begegnung klar. „Wir haben nach dem gestrigen Spiel gegen Minden kaum Zeit, um uns zu regenerieren, aber das kennen wir. Wir müssen in Spanien alles geben, um die Punkte zu entführen. Mit einem Sieg machen wir einen wichtigen Schritt zum Final Four im heimischen Fuchsbau“, weiß auch Velimir Petkovic.



Ein Großteil der Füchse kennt die Gegebenheiten in Spanien bereits, denn auch in der vergangenen Saison war BM Logroño La Rioja Gegner der Berliner im EHF-Cup. Doch morgen geht alles erneut von Null los und die verletzungsbedingt gebeutelte Mannschaft aus dem Fuchsbau muss auf ganzer Linie überzeugen, um zuversichtlich in Richtung der nächsten Aufgaben blicken zu können. Die Partie kann live auf DAZN verfolgt werden.

