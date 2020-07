Pressemitteilung BoxID: 808852 (FTI Touristik GmbH)

Von Düsseldorf in die Ferien: FTI stockt Urlaubskasse auf

Mit Holiday Europe geht es ab der Rhein-Metropole zu insgesamt sechs Sonnenzielen in Griechenland, auf den Kanaren und Balearen. Für noch mehr Urlaubsfreude sorgt Reiseveranstalter FTI dabei mit 200 Euro FTI GROUP-Cash.



Sonne, Meer und Urlaubsgeld: Mit dieser einfachen Formel können Erholungssuchende jetzt in die Sommerferien auf Fuerteventura, Gran Canaria, Mallorca, Rhodos, Kreta oder Korfu starten. Denn wer jetzt für August 2020 eine Reisen auf eine der sechs spanischen bzw. griechischen Inseln bucht, erhält vom Veranstalter FTI ein FTI GROUP-Cash in Höhe von 200 Euro pro Buchung, wenn der Flug ab Düsseldorf mit der Ferienfluglinie Holiday Europe erfolgt. Der 200 Euro-Urlaubszuschuss kann vor Ort für Ausflüge oder Zusatzleistungen im Hotel eingesetzt werden.



„Viele Hotels bieten derzeit Sonderkonditionen an, die wir an unsere Gäste weiterreichen“, erklärt Ralph Schiller, Group Managing Director bei FTI. Er fährt fort: „Mit unserem Partner Holiday Europe fliegen wir ab Düsseldorf mindestens einmal, auf manchen Strecken zweimal pro Woche nonstop sechs beliebte Urlaubsziele an und bieten damit ihm Rahmen unserer Sommeraktion eine große Auswahl.“ Dank inkludiertem Rail & Fly Ticket ist die Anreise mit der Bahn ab anderen deutschen Städten problemlos und kostenfrei möglich.



Zuschuss für die Urlaubskasse





Gäste erhalten das FTI GROUP-Cash in Form eines Gutscheins, das im Urlaubsziel flexibel und individuell einsetzbar ist. So können die 200 Euro auf Fuerteventura beispielsweise für einen der Ausflüge auf die Nachbarinsel Lanzarote oder einen Katamaran-Trip eingesetzt werden. Auf Gran Canaria stehen unter anderem eine E-Bike Trekking Tour oder eine individuelle Inselrundfahrt zur Auswahl. Urlauber auf Rhodos können das FTI GROUP-Cash zum Beispiel für eine Bootstour auf die Insel der Schwammtaucher Symi einsetzen und wer die Ferien auf Kreta verbringt, kann damit unter anderem den Eintritt in den AquaPlus Wasserspaß sparen. Auch zur Anmietung eines Mietwagens oder für Hotelleistungen in den FTI-eigenen MP Hotels wie Spa-Behandlungen oder romantische Dinner ist das Urlaubsgeld nutzbar.



Um das FTI GROUP-Cash zu erhalten, muss die Buchung lediglich spätestens sieben Tage vor Urlaubsbeginn erfolgen, damit der Gutschein rechtzeitig zugestellt werden kann. Die Aktion gilt für Abreisen bis 31. August 2020.



Preisbeispiele:



LABRANDA Golden Beach, Fuerteventura

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. am 04.08.2020 ab Düsseldorf ab 479,- Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Lemon & Soul Las Palmas, Gran Canaria

Eine Woche mit Frühstück ist inkl. Flug z.B. am 31.08.20 ab Düsseldorf ab 459,- Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



KAIRABA Mythos Palace 5 Sterne, Korfu

Eine Woche mit All-Inclusive-Ultra-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. am 26.08.2020 ab Düsseldorf ab 709,- Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

