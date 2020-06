Pressemitteilung BoxID: 802243 (FTI Touristik GmbH)

FTI GROUP garantiert Rücktransport von Flugpauschalreisegästen

Die FTI GROUP ermöglicht sorglosen Urlaub im Rahmen der neuen Normalität und sichert kostenlose Rückholaktion zu

„Wir möchten, dass unser Gäste auch in Zeiten wie diesen sorgenfrei Urlaub machen können und sich beispielsweise keine Gedanken über eine möglicherweise anstehende Rückholaktion machen müssen“, erklärt Ralph Schiller, FTI Group Managing Director, und betont: „Sollte es zu weiteren Reisewarnungen kommen, werden wir betroffene Flugpauschalreisegäste schnellstmöglich und selbstverständlich kostenlos zurück nach Hause bringen. Das ist und bleibt der große Vorteil der Veranstalterreise im Krisenfall“.



Vor Abreise beobachtet das professionelle FTI GROUP-Krisenmanagement die Situation in den Zielgebieten und behält Einreisebestimmung und Ausganssperren genau im Blick. Sollte sich die Lage in der Urlaubsregion ändern, kümmern sich die deutschsprachige Reiseleiter der FTI-eigenen Zielgebietsagenturen, informieren im Notfall über die nächsten Schritte und verfügen über Kontakte zu Krankenhäusern und Ärzten. Gegebenenfalls wird auch das Guest Care Team aktiviert, um Betroffene und deren Angehörige zu betreuen. Generell ist der Veranstalter für Gäste im Zielgebiet dank der 24/7 Notrufhotline rund um die Uhr erreichbar.



„Nach Aussage des Bundesaußenministeriums wird es keine weitere, staatliche Rückholaktion mehr geben, wir können unseren Gäste aber versichern, dass wir sie – falls es zielgebietsspezifische oder gar eine weltweite Reisewarnung geben sollte – alle zurückholen werden. Genauso wie wir das im März diesen Jahres bereits getan und über 65.000 Gäste außerplanmäßig zurück nach Hause gebracht haben“, unterstreicht Ralph Schiller. Die FTI GROUP spricht diese Rückholgarantie aus, um weiter Sicherheit und Vertrauen bei den Kunden zu schaffen.



Darüber hinaus bietet die FTI Touristik für unsichere oder unentschlossene Kunden unter dem Motto „Sorglos in den Sommer – Limited Edition“ Urlaub, bei dem die Konditionen maximal flexibel sind. Gäste buchen jetzt einfach ohne Anzahlung ihren langersehnten Urlaub, die Zahlung erfolgt dann kurz vor Abreise, spätestens 14 Tage vor Start des Urlaubs. Stornierungsgebühren fallen bis 14 Tage vorher auch keine an. Diese Aktion gilt für Eigenanreise-Ziele wie z.B. Deutschland, Österreich und Schweiz mit nur Hotel-Buchungen sowie für europäische und ausgewählte weltweite Flugpauschalreisen im FTI Portfolio beispielsweise nach Griechenland, Zypern, Portugal oder in die Türkei mit Abreisen bis 31. August 2020.

