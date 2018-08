VIP-Saisonempfang: Mainz 05 feiert mit 1.000 Gästen in der OPEL ARENA

Die zehnte Bundesliga-Saison des 1. FSV Mainz 05 in Folge steht in den Startlöchern, und dieses Jubiläum der besonderen Art hat der Verein gemeinsam mit 1.000 geladenen Freunden und Partnern am Sonntagmittag beim 05er VIP-Saisonempfang gefeiert. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den 05-Vereinsvorsitzenden Stefan Hofmann, der auf das vergangene Jahr zurückblickte und einen Ausblick auf die kommende Saison unter dem Motto UNSER TRAUM LEBT gab. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling richtete begrüßende Worte an die geladenen Gäste, ehe der aus Funk und Fernsehen bekannte Moderator Holger Wienpahl durch zwei Talkrunden rund um die Themen Business-Entwicklungen bei Mainz 05 und in der Bundesliga sowie das Saisonmotto UNSER TRAUM LEBT führte, in der die Entwicklung der 05er noch einmal ausführlich beleuchtet wurde.



Nicht fehlen durfte natürlich das 05er Profi-Team, welches in der Nacht zuvor von der erfolgreichen Saisongeneralprobe aus dem spanischen Vigo zurückgekehrt ist. Insbesondere die Neuzugänge wurden den Gästen mit einer ausführlichen Fragerunde vorgestellt. Sportvorstand Rouven Schröder und Chef-Trainer Sandro Schwarz gaben darüber hinaus Ausblick auf die kommende Bundesligasaison.



Im edlen Ambiente der MEWA Lounge der OPEL ARENA und bei entspannten Funk-and-Soul-Klängen erwartete die Gäste ein reichhaltiges Büffet des 05-Caterers Gauls Sportcatering, vor der OPEL ARENA gab es zudem ein buntes Programm mit Kinderschminken, Hüpfburg und Torwandschießen für die kleinen Gäste.



„Gemeinsam mit unseren Sponsoren und Businesspartnern freuen wir uns auf unser zehnjähriges Jubiläum in der Bundesliga unter dem Motto UNSER TRAUM LEBT. Schön, dass wir uns in so entspannter Atmosphäre gemeinsam auf die anstehende Saison einstimmen und viele neue Kontakte geknüpft werden konnten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Partnern und Freunden des 1. FSV Mainz 05 für ihr Engagement – auch durch ihre Unterstützung kann unser Traum von der Bundesliga weiterleben“, sagt 05-Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann.



VIP-Bereich: 05er eröffnen Weinstube in der ehemaligen Vereinsloge

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich für die Neugestaltung der ehemaligen Vereinsloge etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die große Loge in Richtung Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne auf der dritten Ebene in der OPEL ARENA wird ab der kommenden Bundesliga-Saison 2018/2019 zur exklusiven 05er Weinstube umfunktioniert. Die Profispieler und ihre Familien, die vormals an Spieltagen in der Vereinsloge untergebracht waren, ziehen in den großen VIP-Raum auf der ersten Stadionebene.



Wer sich ein Ticket für die 05er Weinstube bucht, darf sich auf ein besonderes Fußballerlebnis der „rhoihessischen“ Art freuen. Neben dem normalen VIP-Catering werden kulinarische Spezialitäten aus Rheinhessen angeboten, darüber hinaus eine erweiterte Auswahl an besonderen Weinen von lokalen Winzern. Die Räumlichkeiten selbst sind mit Deko-Elementen im Stil einer Mainzer Edel-Weinstube ausgestattet. Rheinhessischer kann man die Bundesliga nicht erleben!



Wer die Spiele aus der exklusiven 05er Weinstube verfolgen möchte, kann sich bei Interesse per E-Mail an hospitality-mainz05@infrontsports.com oder telefonisch unter 06131-37550-515 an das 05er Hospitality-Team wenden.

