Save the Date: Abschiedsspiel von Nikolce Noveski am 2. September

Lange haben die Fans darauf gewartet, jetzt ist es fix – der 1. FSV Mainz 05 und Nikolce Noveski haben sich auf einen Termin für das Abschiedsspiel des Ehrenspielführers verständigt. Die Fußballsause der besonderen Art zu Ehren des ehemaligen 05-Kapitäns wird am Samstag, 2. September 2017 (Länderspielwochenende) in der OPEL ARENA steigen. Mit von der Partie sind neben Noveski, der im Jahr 2015 nach 11 Jahren und 348 Partien für Mainz 05 seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, auch viele namhafte alte Weggefährten. Uhrzeiten, Mitspieler sowie alle weiteren Informationen zur Partie und zum Rahmenprogramm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. „Gemeinsam mit alten Teamkameraden noch mal gegen den Ball treten und mich von allen Mainzer Fans gebührend verabschieden zu können ist eine Sache, auf die ich mich immens freue. Schön, dass wir es nun endlich angehen können“, sagt Nikolce Noveski.



„Wir freuen uns, dass wir am 2. September nun das Abschiedsspiel für Nikolce ausrichten können. Auch nach dem Ende der Karriere als Spieler sind wir vom Verein Mainz 05 stets mit ihm in freundschaftlicher Verbindung geblieben. Unseren Fans und auch Nikolce versprechen wir ein emotionales Spektakel, immerhin verabschieden wir unseren Ehrenspielführer aus seinem alten Wohnzimmer“, so 05-Geschäftsführer Dag Heydecker.



Nationalmannschaften: Fabian Frei für WM-Qualifikationsspiel nominiert



Fabian Frei gehört zum offiziellen Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel der Eidgenossen auf den Färöer Inseln. Die Partie wird am Dienstag, 9. Juni um 19:45 Uhr in Torshavn angepfiffen.









