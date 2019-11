Pressemitteilung BoxID: 777432 (1. FSV Mainz 05 e. V.)

Rot-weißer Freitag: Fans erwarten satte Rabatte auf Tickets und Fanartikel

Schnäppchenjäger aufgepasst – am Freitag, 29. November haben alle Fans des 1. FSV Mainz 05 im Rahmen des diesjährigen rot-weißen Freitags die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen! Exklusiv an diesem Tag sind nämlich abgesehen von der Lotto-Teamware alle T-Shirts, Pullover und Jacken in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) sowie im Online-Shop unter shop.mainz05.de um satte 19,05 % reduziert! Für Mitglieder des 1. FSV Mainz 05 gibt es sogar noch den regulären Mitgliederrabatt von 10 % obendrauf - optimale Shopping-Voraussetzungen für alle, die Lust auf ein neues 05-Outfit haben oder schon auf Weihnachtsgeschenkejagd für ihre Liebsten gehen möchten.



Auch Tickets zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Montag, 2. Dezember (Anpfiff 20:30 Uhr in der OPEL ARENA) gibt es an diesem Tag um 19,05 % preisreduziert für alle Ticketkategorien außer VIP-Karten. Die Tickets sind wie immer auch am rot-weißen Freitag im Online-Ticketshop unter www.mainz05.de, telefonisch über die Ticketing-Hotline unter 06131-375500 sowie in den 05er Fanshops an der OPEL ARENA und in der Mainzer Innenstadt (Seppel-Glückert-Passage) erhältlich.



Für alle, die ein Heimspiel vom VIP-Bereich auf der Haupttribüne aus erleben und dazu noch das leckere VIP-Catering von 05-Stadioncaterer Gauls Gastronomie genießen möchten, gibt es am rot-weißen Freitag ebenfalls ein besonders günstiges Angebot: Wer zwei VIP-Tickets für das Heimspiel der 05ER gegen Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 21. Dezember) kauft, erhält ein drittes VIP-Ticket kostenfrei dazu! Bestellungen für den VIP-Bereich können unter 06131 37550 515 oder per E-Mail an hospitality-mainz05@infrontsports.com getätigt werden.



05ER Schnäppchen-Montag: 50 % Rabatt in den Online-Shops der 05ER



Wer nach dem rot-weißen Freitag immer noch nicht genug hat, kann auch am 05ER Schnäppchen-Montag am 2. Dezember noch mal richtig sparen! Kurzentschlossene, die an diesem Tag im Online-Ticketshop des FSV unter www.mainz05.de noch ein Ticket für das abends anstehende Flutlicht-Derby gegen Eintracht-Frankfurt (Anpfiff 20:30 Uhr in der OPEL ARENA) buchen, erhalten Karten für das Heimspiel der 05ER gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag, 21. Dezember um 50 % reduziert!



Allen Sparfüchsen auf der Suche nach Fanartikel-Schnäppchen wird zudem empfohlen, am Montag, 2. Dezember im 05ER Online-Shop unter shop.mainz05.de vorbeizuschauen, denn dort gibt es auf alle bereits reduzierten Ware noch mal 50 % Rabatt! Das besondere Angebot zum 05ER Schnäppchen-Montag gilt nur an diesem Tag im Online-Shop des FSV solange der Vorrat reicht, weitere Rabatte sind von der Aktion ausgeschlossen.

